A la Une ... Le JDL de Mayotte juge illégale la quatorzaine

Cette décision change la donne, elle s'appuie sur une décision du Conseil d'Etat. Par S.M - Publié le Mardi 16 Juin 2020 à 09:53 | Lu 404 fois





Problème: l'autorisation de rentrer sur le sol mahorais s'accompagnait d'une obligation de quatorzaine, alors que son métier lui impose des permanences. Son avocat a déposé une requête auprès du JDL, arguant d'une part de l'absolue nécessité faite à la jeune femme d'assurer ses permanences, et d'autre part de la décision du Conseil d'Etat,



Le JDL a retoqué l'arrêté préfectoral, qui, par ailleurs, ne portait pas mention de la voie de recours possible. Le JDL a ordonné mainlevée immédiate de la quarantaine de la requérante, estimant que "les manquements soulevés font grief à l’intéressée et font obstacle à son droit d’aller et venir de manière arbitraire, qu’il y a donc lieu d’ordonner la mainlevée immédiate de la mise en quarantaine de Madame B...mise en œuvre depuis le 8 juin 2020", rapporte "Les Nouvelles de Mayotte". Une jeune femme, rentrée de Paris à Mayotte le 7 juin dernier pour raisons professionnelles, a déposé une requête auprès du Juge Des Libertés (JDL) de Mayotte, contestant la légalité de la quatorzaine qu'elle devait observer par ordre du préfet. Confinée depuis le 17 mars en France hexagonale, elle devait absolument rentrer à Mayotte, et avait obtenu dérogation du préfet pour raison professionnelle impérieuse.Problème: l'autorisation de rentrer sur le sol mahorais s'accompagnait d'une obligation de quatorzaine, alors que son métier lui impose des permanences. Son avocat a déposé une requête auprès du JDL, arguant d'une part de l'absolue nécessité faite à la jeune femme d'assurer ses permanences, et d'autre part de la décision du Conseil d'Etat, qui a jugée illégale la quatorzaine , estimant qu'il s'agit d'une privation de liberté et qu'elle relève donc du JDL.Le JDL a retoqué l'arrêté préfectoral, qui, par ailleurs, ne portait pas mention de la voie de recours possible. Le JDL a ordonné mainlevée immédiate de la quarantaine de la requérante, estimant que "les manquements soulevés font grief à l’intéressée et font obstacle à son droit d’aller et venir de manière arbitraire, qu’il y a donc lieu d’ordonner la mainlevée immédiate de la mise en quarantaine de Madame B...mise en œuvre depuis le 8 juin 2020", rapporte "Les Nouvelles de Mayotte".