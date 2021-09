Communiqué Le IOMMa 2021 confirmé en décembre

Le IOMMa - Indian Ocean Music Market - invite les professionnels de la musique à se retrouver sur l'Île de la Réunion du 6 au 9 décembre 2021 : 4 soirées et 3 jours de rencontres autour des musiques de l'Océan Indien

Le communiqué :

Avec le soutien de l'Union Européenne et de la Région Réunion, du 6 au 9 décembre 2021, le IOMMa - Indian Ocean Music Market - réunira 23 groupes de l’océan indien et des professionnels de la musique du monde entier. L’objectif de ces rencontres : soutenir les artistes de la zone de l’océan indien dans leur export à l’international, créer des ponts entre professionnels de la musique et générer des discussions autour d’enjeux actuels forts.



Faire rayonner les musiques de l’océan indien



Les 23 groupes de l’océan indien sélectionnés par un jury indépendant sont invités à la Réunion à se produire pendant 4 soirs devant les professionnels et le grand public. On peut déjà compter sur la participation de Gwendoline Absalone, Gargar, Albino Mbie, Pangar, TRKZ, Trans Kabar ou encore Yugen Blakrok.



Parmi les styles musicaux présentés, les professionnels pourront découvrir du maloya électrique, de l’afro pop jazz, de la world fusion et du hip-hop de pays aussi divers que, entre autres, la Réunion, le Kenya, Madagascar ou l’Australie. Cette année 10 pays de l’océan indien sont à l’honneur, de quoi grandement inspirer les professionnels.



Inspirer les délégués du monde entier



Le IOMMa convie des délégations composées de programmateurs (salles, festivals, marchés…), de tourneurs, de représentants de label et d’organismes partenaires et institutionnels (CNM, SACEM, Les Alliances Française, CRAAM…). Soit près de 400 experts venus d’une trentaine de pays d’Europe, d’Afrique, d’Australie, d’Asie et du continent américain.



Cette année, plus de 300 rencontres entre les professionnels et les artistes sont prévues sous forme de conférences, ateliers ou rendez-vous personnalisés. Une véritable opportunité pour les artistes de l’océan indien d’avoir des retours argumentés de leurs pairs et de personnalités inspirantes.



Le IOMMa est aussi l’occasion pour les journalistes et les délégations de (re) découvrir la Réunion, territoire unique au peuplement multiculturel et aux sites remarquables inscrits au patrimoine mondial de l’Unesco; mais aussi les spécificités des pays voisins lors de conférences thématiques.



Faire vivre le marché, pour faire vivre la filière dans la zone de l’océan indien



Le IOMMa a pour particularité de faire appel essentiellement à des acteurs réunionnais pour la production, la communication et de manière générale l’ensemble des activités qui contribuent à mettre en œuvre ce temps fort.



Plus d’une vingtaine d’entreprises locales ont participé à l'organisation de cette édition 2021.



Par ailleurs, le IOMMa collabore tout au long de l’année avec les alliances françaises, les centres culturels, les marchés et festivals de musiques partenaires des pays de la zone océan Indien pour soutenir sa mise en place et son rayonnement.



Les professionnels de la musique sont invités à s’inscrire sur ce lien :

https://www.iomma.net/fr/inscription-delegues/

Date limite des inscriptions : 3 décembre 2021



En raison de la situation actuelle liée au Covid-19, l’entrée sur le territoire de l’île de La Réunion est à ce jour soumise aux règles suivantes :

Schéma vaccinal complet:

2 semaines après la 2ème injection pour les doubles vaccins (Pfizer, Moderna, Astra Zeneca, Covishield)

4 semaines après l’injection pour les vaccins avec une seule injection (Johnson & Johnson)

2 semaines après l’injection chez les personnes ayant eu le Covid (1 seule injection) Seuls les vaccins cités plus haut sont acceptés à l’entrée sur le territoire réunionnais.

ET

La preuve d’un test négatif RT-PCR de moins de 72h ou antigénique de moins de 48h



Pour les délégués déjà présents sur le territoire réunionnais, l’entrée sur le marché du IOMMa sera soumise au pass sanitaire, soit au choix :

Un certificat de vaccination : schéma vaccinal complet

Un certificat de rétablissement au Covid-19 : il doit dater de plus de 11 jours et de moins de 6 mois

La preuve d’un test négatif RT-PCR de moins de 72h ou antigénique de moins de 48h