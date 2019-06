Le IOMMA, un rendez-vous international pour la professionnalisation des artistes réunionnais

<<< RETOUR La Réunion Positive

Le IOMMA, un rendez-vous international pour la professionnalisation des artistes réunionnais





La création artistique locale, toutes disciplines confondues se nourrit et s’enrichit de la diversité culturelle de La Réunion. Notre musique locale, véritable pépinière de talents, évolue chaque année grâce aux projets musicaux de création, de diffusion et de résidence qui se déploient à l’échelle locale, sur des scènes nationales et internationales.



Dans le cadre de la coopération régionale, la Région et l’association Scènes Australes sont partenaires depuis 8 ans. Le IOMMA constitue la plus importante opération de ce type en Outre-Mer, et conforte sa position de première plateforme de l’industrie musicale de l’océan Indien, à travers des rencontres, des échanges, d’expertises et d’opportunités d’affaire entre les professionnels (programmateurs, tourneurs, labels, producteurs, manager, institutions, média et artistes) de l’océan Indien, et ceux venant d’Australie, d’Afrique Australe, d’Europe, d’Amérique et d’Asie.



Ce rendez-vous international est devenu incontournable au fil des ans. Il se présente aujourd’hui comme une opportunité incomparable pour les artistes de La Réunion d’entrer en relation direct avec des professionnels, producteurs et programmateurs du monde entier.



Le IOMMA contribue pleinement au travail entrepris depuis 2011 par la collectivité régionale, en collaboration avec l’ensemble des acteurs institutionnels, associatifs et des artistes de notre territoire, pour valoriser et exporter la culture métissée et créative de notre île.



Il a déjà permis à plusieurs artistes réunionnais de se produire à l’extérieur, tels que Grèn Semé en métropole ; Tiloun en Afrique du Sud, en Chine et en Inde ; Christine Salem et Maya Kamaty en Inde et aux Etats-Unis ; Lindigo en Europe, au Brésil, aux Etats-Unis, et à Cuba… Pour la Région Réunion, le IOMMA, est un véritable tremplin pour la filière musicale de La Réunion !

Quelques chiffres sur le IOMMA 2011-2018 : + de 600 artistes, dont plus de 150 groupes et 78 groupes réunionnais

