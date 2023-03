A la Une ... Le Hip-Hop et le rap au programme de la Cité des Arts ce samedi

Le samedi 25 mars de 16h à 1h30 du matin, la Cité des Arts organise un temps fort autour du hip-hop français des années 1990 et de la culture urbaine avec en tête d’affiche les artistes emblématiques Nèg’ Marrons, Ärsenik et DJ Pone. Par La rédaction - Publié le Jeudi 23 Mars 2023 à 17:21

Le programme repose sur un mélange d’activités variées en journée et de concerts le soir.



La journée, ateliers (dancehall, MAO, graffiti), concerts et DJ sets seront proposés. On notera, à 19h, le concert du rappeur Vink qui s’est fait connaître dans l’émission Nouvelle École sur Netflix. Des stands seront également disponibles, en particulier un stand de réalité virtuelle avec des simulateurs 360° en accès libre, une première dans l’établissement.



Les visiteurs pourront enchaîner sur une soirée de concerts de 20h à 1h30 qui ravira les puristes du hip-hop.



Les talents locaux n’ont pas été oubliés aussi bien dans l’animation des ateliers (Bayko, Sam Monoï, Mighty Lion) que dans les propositions artistiques (So Watts, GrandHuit, “Rasine an flèr”).



Le public pourra assister à une une restitution de l’œuvre en cours de création “Rasine an flèr” à 18h. Il s’agit d’une composition chorégraphique et musicale entre maloya et hip-hop. Ce projet, porté par Olivier Araste de Lindigo entre autres, bénéficie d’une résidence artistique à la Cité des Arts en mars 2023.



>> JOURNÉE



- De 16h à 19h : Accès aux stands Lancer de hache, customisation de sneakers, et réalité virtuelle avec des simulateurs (expériences 360° de vol, montagnes russes et conduite racing, fauteuil 9D VR d’Owatch).



- De 16h à 16h45 : Initiation au dancehall avec Sam Monoï

Danseuse pour l’artiste Mighty Lion et chorégraphe pour Natural Queen, Sam Monoï proposera une démonstration de 15 minutes suivie de 45 minutes d’initiation.



- De 16h à 18h : Masterclass MAO avec Mighty Lion

Mightly Lion est un chanteur de reggae avec plus 10 ans de scène et de production.



Au programme : deux masterclass ouvertes au public, l’une de création d’instru Hip-Hop/Drill/Trap et l’autre de création d’instru Reggae/Dub. Les masterclass incluront création vocale, technique microphonique, démonstration d’outils de mix et tutos d’enregistrement.



- De 16h30 à 18h : Initiation au graffiti avec Bayko et Repy

Bayko, tatoueur, graffeur et illustrateur autodidacte, et Repy, artiste graffeur en résidence à la Cité des arts,

feront découvrir le graff aux participants.



- De 17h à 18h : So Watts

Rendez-vous pour un DJ set comme seul le collectif So Watts en a le secret.



- De 18h à 18h20 : Rasine an flèr

Restitution de l’œuvre en cours de création “Rasine an flèr”, une composition chorégraphique et musicale entre maloya et hip-hop, entre danse et chants traditionnels réunionnais d’un côté et modernité de la culture urbaine de l’autre.



Projet porté par la chorégraphe Julia “Funky J” Ortola” et le chanteur réunionnais Olivier Araste (Lindigo), “Rasine an Flèr” met en scène une équipe d’artistes (Anne-Sophie Rica, Goku, Joël Elysée Konan, Lauriane Marceline, Aldo Araste, Alaza, Nicko Real Lion, Nine, Nikooo) et bénéficie d’une résidence artistique à la Cité des Arts.



- De 18h20 à 19h : GrandHuit

Le beatmaker réunionnais revient de Montréal pour un show.



- De 19h00 à 20h : Vink

Le jeune rappeur qui s’est fait connaître dans l’émission Nouvelle École sur Netflix sera à La Réunion pour la première fois.



>> SOIRÉE



De 20h à 01h30 : Ärsenik / Nèg’ Marrons / GrandHuit / DJ Pone

Ce n’est pas moins que Nèg’ Marrons et Ärsenik, groupes phares du hip-hop français depuis le milieu des années 90, et DJ Pone, l’un des DJs hip-hop et électro les plus emblématiques et authentiques revenu sur le devant de la scène en 2022 avec “Remède” (en featuring avec Gringe et Georgio) que la Cité des Arts accueillera pour ce temps fort. GrandHuit donnera un second concert.



INFORMATIONS PRATIQUES



>> TARIFS

- Journée : 10€

- Concerts soirée : 30€

- Pass journée + concerts soirée : 36€

La participation aux ateliers, stands et concerts de la journée est incluse dans le tarif du billet «Journée»

et du pass «Journée + concerts soirée».



>> BILLETTERIE

- Billetterie sur place et en ligne sur le site de la Cité des Arts : www.citedesarts.re/Billetterie

- Informations et réservations : 02 62 92 09 90