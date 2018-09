Le Havre: 752 kilos de cocaïne saisis dans un conteneur

Les douaniers du Havre ont saisi 752 kg de cocaïne lors d’un contrôle de conteneur le vendredi 14 septembre.



La cellule de lutte contre le trafic illicite par conteneurs (Celtics) des douanes du Havre avait ciblé pour suspicion de transport de produits stupéfiants, un conteneur en provenance d’Amérique du Sud.



A l'ouverture du conteneur, les agents découvrent la présence de sacs de sport positionnés en lieu et place de cartons de marchandises licites. Les sacs contenaient au total 752 kg de cocaïne.



La valeur totale de la marchandise est estimée à plus de 30 millions d’euros sur le marché illicite de la revente au détail de stupéfiants.



Cette technique de transport de stupéfiants dite du Rip Off est bien connue des douaniers. Elle consiste à glisser dans un conteneur de marchandises parfaitement légales et enregistrées, un sac contenant des marchandises illicites avant son départ du port d’origine, que des complices récupèrent à leur arrivée au port de destination. La quantité de sacs découverts ce vendredi 14 septembre est cependant exceptionnelle.



La marchandise saisie a été remise à la police judiciaire le soir même, sur ordre du parquet du Havre.



Gérald Darmanin, Ministre de l'Action et des Comptes publics a déclaré: "Je félicite les douanières et douaniers du Havre pour cette saisie exceptionnelle, tant par les quantités que par la méthode utilisée. Elle est le fruit du développement constant des techniques de ciblage, ici menées par la cellule de lutte contre le trafic illicite par conteneurs (Celtics) et de l’efficacité opérationnelle de la brigade des douanes du port du Havre. Je remercie les douanières et douaniers pour leur mobilisation au quotidien sur tous les terrains et contre tous les trafics."