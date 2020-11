Rubrique sponsorisée Le Guétali: la culture partout et pour tous

A travers Le Guétali, La Région participe à développer l'économie du spectacle vivant et en particulier l'emploi culturel en multipliant le nombre de cachets. Le Guétali permet également de démocratiser l'accès à l'offre culturelle en proposant des spectacles de qualité aux populations qui en sont éloignées. Pour celà cette intiative s'appuie sur une programmation culturelle itinérante dans les communes, quartiers, structures d'accueil estampillée du label "Guétali". Par Zinfos974 - Publié le Jeudi 5 Novembre 2020 à 09:41 | Lu 206 fois

PROGRAMMATION NOVEMBRE - DÉCEMBRE 2020



4 NOVEMBRE – 17H00

La Maison Pour Tous | Centre ville de Saint Joseph

CONFIDENCES D’UNE GROSSE PATATE

Théâtre



6 NOVEMBRE – 10H00

Médiathèque intercommunale

Aimé Césaire | Sainte-Suzanne

VOYAGE DANSÉ

Danse



6 NOVEMBRE – 20H00

Auditorium de Saint-Denis

LE NAUFRAGÉ DE LA LUNE

Spectacle de rue



8 NOVEMBRE – 14H30

Cité du Volcan | Le Tampon

CE N’EST RIEN VOILA TOUT #

Danse, Théâtre et Musique



11 NOVEMBRE – 19H00

Case Mare à Citrons | Salazie

TÉAT SARÉT

Théâtre



13 NOVEMBRE – 19H00

Musée Stella Matutina | Saint-Leu

DANCING SOULS

Conte musical



24 NOVEMBRE – 18H00

L’Alambic | Trois-Bassins

ALORS ON VALSE ?

Danse Contemporaine



05 DÉCEMBRE – 10H00

MADOI | Saint-Louis

CINÉ CONCERT HAJAZZ MISARY SARY

Musique



11 DÉCEMBRE – 19H00

Quartier Grande Fontaine

Association Bourant | Saint-Paul

VWAYAZ

Danse & Musique



16 DÉCEMBRE – 14H00

Croix Rouge de Saint Gilles | Saint-Paul

VWAYAZ

Danse & Musique



19 DÉCEMBRE – 16H30

Boutik Zou | L’eperon - Saint-Gilles

IN ZONG IN DOI

Conte musical





Publicité Publicité