Le Guadeloupéen Gérard Cotellon nommé directeur de l'ARS Réunion

Gérard Cotellon deviendra le directeur de l'ARS Réunion à partir du 11 avril. Il remplacera Martine Ladoucette. Par Zinfos974 - Publié le Mercredi 6 Avril 2022 à 17:23





Le Guadeloupéen a été responsable des ressources humaines des Hôpitaux de Paris avant de revenir sur son île en août pour diriger le CHUG. Il avait alors accepté d'assurer la transition après la destruction de l’ancienne structure ravagée par un incendie en 2017, les nouveaux locaux devant ouvrir en 2023.



Gérard Cotellon a fait face à la crise Covid et notamment aux tensions liées à l'obligation vaccinale des soignants. Il avait appliqué la mesure gouvernementale et un conflit social avait éclaté. Il avait alors été séquestré dans son bureau avant d'être agressé à la sortie de l'établissement.