A la Une . Le Guadeloupéen Gérard Cotellon futur directeur de l’ARS Réunion

Le directeur général du CHU de Guadeloupe, Gérard Cotellon, va être nommé à la tête de l’ARS Réunion. La nouvelle va être confirmée demain lors du Conseil des ministres. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mardi 5 Avril 2022 à 07:58

Le successeur de Martine Ladoucette est à présent connu. Il s’agit de Gérard Cotellon, le directeur général du Centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe (CHUG). Si l’information ne va être officialisée que demain lors du Conseil des ministres, plusieurs sources concordantes confirment cette nomination.



Après avoir été responsable des ressources humaines des Hôpitaux de Paris, c’est en août 2018 qu’il revient sur sa terre natale pour diriger le CHUG. Gérard Cotellon avait alors pour mission de gérer la période de transition causée par la destruction de l’ancienne structure, ravagée par un incendie en 2017, à la livraison des nouveaux locaux qui doivent ouvrir en 2023.



L’arrivée de la crise Covid a mis en lumière le manque de moyens humains et matériels du département. C’est surtout l’obligation vaccinale des soignants qui a sonné le glas de sa bonne relation avec le personnel et les syndicats.



Faisant appliquer à la lettre cette mesure gouvernementale, un conflit social sans précédent a éclaté. Le Haut fonctionnaire a été séquestré dans son bureau avant d’être agressé à la sortie de l’établissement.



Gaëtan Dumuids « Dans la vie, les choses sont simples, ce sont les esprits qui les compliquent ». Cette citation... En savoir plus sur cet auteur