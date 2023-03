A la Une .. Le Guadeloupéen Eric Rayapin quitte déjà son poste de rédacteur en chef de Réunion La 1ère

Un petit tour et puis s’en va. Le nouveau rédacteur en chef par intérim de Réunion La 1ère a (déjà) fait ses valises. Par LG - Publié le Mercredi 8 Mars 2023 à 15:27





Il y a d’abord eu le "raté" de la couverture du jour de l’an chinois trois semaines seulement après son arrivée aux commandes. Une actu trop minorée qui n’a pas été du goût de certains au vu de l'importance qui aurait dû être accordée à cette célébration de la communauté chinoise. Il y a ensuite eu une méthode de management peu appréciée en interne.



"La rédaction, toujours sous le choc après plusieurs échanges violents, récemment, mérite mieux", tractait ainsi le même syndicat le 10 février et dont vous pouvez



Moins d’un mois plus tard, celui qui connaît par coeur la maison France Télévisions pour y être entré, chez RFO, en 1987, a semble-t-il perdu la confiance du pôle Outre-mer de France Télévisions, à Paris, pour mener à bien sa façon de manager à La Réunion. Un départ que le principal intéressé, qui présente la particularité d'avoir été candidat socialiste à des élections locales en Guadeloupe, a présenté comme la conséquence de "raisons personnelles", indique Exclusif.re. Son intérim réunionnais aura été encore plus court que les six mois prévus. Le grand reporter Eric Rayapin tourne déjà la page de Réunion La 1ère. La situation avec son équipe s’était envenimée le mois dernier, poussant même le syndicat CGTR à réclamer le départ du nouveau pilote de l’info.Il y a d’abord eu le "raté" de la couverture du jour de l’an chinois trois semaines seulement après son arrivée aux commandes. Une actu trop minorée qui n’a pas été du goût de certains au vu de l'importance qui aurait dû être accordée à cette célébration de la communauté chinoise. Il y a ensuite eu une méthode de management peu appréciée en interne."La rédaction, toujours sous le choc après plusieurs échanges violents, récemment, mérite mieux", tractait ainsi le même syndicat le 10 février et dont vous pouvez (re)lire ici les critiques les plus saillantes.Moins d’un mois plus tard, celui qui connaît par coeur la maison France Télévisions pour y être entré, chez RFO, en 1987, a semble-t-il perdu la confiance du pôle Outre-mer de France Télévisions, à Paris, pour mener à bien sa façon de manager à La Réunion. Un départ que le principal intéressé, qui présente la particularité d'avoir été candidat socialiste à des élections locales en Guadeloupe, a présenté comme la conséquence de "raisons personnelles", indique Exclusif.re.