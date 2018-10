Le Groupe Bourbon espère lever 150 millions d'euros pour restructurer sa dette

En vue de restructurer sa dette, qui avoisine 1,34 milliard de dollars, le groupe Bourbon, sous le contrôle de Jacques de Chateauvieux, a prévu de lever pas moins de 150 millions d'euros selon l'Agence économique et financière (Agefi).



Néanmoins, selon cette dernière, cette levée de fonds, engagée il y a quelques semaines, pourrait s'avérer "plus complexe que prévue".



En effet, une bonne partie des hedge funds contactés, "n’ont pas souhaité donner suite", écrit l'AGEFI.



"Outre l’endettement du Groupe Bourbon et celui de sa société de contrôle Jaccar Holdings, qui a cassé ses covenants en 2016, un gérant de hedge fund explique que la "présence des mêmes banques dans les deux structures complique le dossier, avec des risques de conflits d’intérêts potentiels", ajoute l'agence.