Rubrique sponsorisée Le Grand Sud de Madagascar : un voyage hors du temps avec Air Austral

La Grande Île réserve aux amoureux de nature, d’eaux cristallines et de découvertes culturelles authentiques deux joyaux cachés. Deux destinations du Grand Sud malgache qui méritent d’être explorées, desservies par Air Austral chaque semaine depuis La Réunion. Tuléar et Fort-Dauphin attendent les voyageurs qui rêvent d’être surpris par un voyage hors du temps, loin des sentiers battus. Par Zinfos974 - Publié le Jeudi 6 Avril 2023 à 11:29

Tuléar : entre sable blanc, baobabs majestueux et couleurs Bienvenue à Tuléar la tonitruante ville côtière capitale du sud-ouest de Madagascar, aux influences africaines marquées. Haute en couleurs, la belle regorge de merveilles naturelles et culturelles. Cette destination est un joyau caché à seulement 2 heures de vol de notre île.



Les habitants de cette région ont une culture unique, très différente de celle des autres régions de Madagascar. Pousse -pousse, carrioles surélevées, marché artisanal haut en couleurs ou encore les fameuses épiceries-bar : l’authenticité est partout au rendez-vous.

Les plages de sable blanc, dont celle d'Ifaty avec ses eaux cristallines et ses récifs coralliens colorés sont un incontournable passage, à découvrir en apnée ou en plongée. La plage de Mangily, quant à elle, est célèbre pour son sable blanc et ses vagues douces, parfaites pour la baignade. Les villages de pêcheurs avec leurs barques colorées réjouiront les amateurs de photos aussi bien à Ifaty, Belo-sur-Mer ou encore à Anakao.

Le Cap Sainte Marie, pointe la plus méridionale de la Grande Ile offre une vue grandiose sur la séparation des eaux du canal du Mozambique et celles de l’océan Indien. Les baleines à bosse viennent faire le show dans ces eaux de juin à octobre et sur terre les préhistoriques tortues radiées fascineront les curieux.

Enfin, les mythiques baobabs de la forêt d'Andavadoaka, et leur légendaire allée, sont une étape obligatoire de la région de Tuléar. Ces arbres fascinants, symbole emblématique de Madagascar, peuvent atteindre jusqu'à 30 mètres de haut. A ne pas manquer également, le parc national d'Isalo et celui de Tsimanampetsotsa avec son lac d’une quinzaine de kilomètres de long qui abrite de magnifiques et majestueuses colonies de flamands roses.

Fort-Dauphin: Une destination authentique pleine de contrastes Située à moins de 4 heures de vol de La Réunion, Fort-Dauphin offre des plages somptueuses, des parcs nationaux et des réserves privées pour observer la faune et la flore, ainsi qu'une multitude d'activités de plein air.



Le Parc National d’Andohahela est connu pour ses iguanes, tandis que la réserve de Nahampoana abrite une variété de lémuriens. Les jardins de Saïadi et de Berenty sont également des endroits privilégiés pour observer des plantes et animaux uniques.

Les plages de Fort Dauphin sont absolument somptueuses. Libanona et Ankoba sont un paradis pour les voyageurs en quête de détente au bord de l'eau, de baignade, de snorkeling, de surf ou encore de plongée.

Les randonneurs aguerris et amateurs de trekking savoureront l'ascension du Pic Saint Louis, qui offre une vue panoramique à 360 degrés sur la chaîne montagneuse Anosyenne. Une promenade autour du lac Vinanibe jusqu'à l'îlot des Portugais est également recommandée pour la beauté des paysages.

Enfin culturellement la destination s'avère riche : le musée de l'Anosy et le musée Fort-Flacourt permettent une immersion dans l'histoire et la culture de la région.

En ce moment, profitez de l’offre exceptionnelle d’Air Austral pour Tuléar ou Fort-Dauphin au départ de La Réunion : 374€ TTC A/R, frais de dossier inclus*.

Offre valable jusqu'au 27 avril 2023. Informations pratiques :

Tuléar et Fort-Dauphin sont desservies par Air Austral une fois par semaine (tous les lundis) au départ de La Réunion.



Les vols sont opérés en Airbus A220-300.



Réunion > Tuléar > Fort Dauphin : décollage de La Réunion Roland Garros à 09h15 - Arrivée à Tuléar à 10h20. Décollage de Tuléar à 11h15 - Arrivée à Fort Dauphin à 12h00.

Tuléar > Fort Dauphin > Réunion : décollage de Tuléar à 11h15 - Arrivée à Fort Dauphin à 12h00. Décollage de Fort Dauphin à 12h55 – arrivée à La Réunion Roland Garros à 15h45.



Réservations :



*A partir de, avec bagage. Voir conditions sur

