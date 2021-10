A la Une . Le Grand Raid sur RER avec une équipe de choc

L'équipe Sport de RER couvre le GRAND RAID 2021 avec un invité de marque en la personne de Patrick MONTEL – journaliste sportif durant de longues années à France Télévision. Par NP - Publié le Dimanche 17 Octobre 2021 à 09:17

Pour cette année si particulière, RER dépêche dans le cirque de Mafate, une équipe de correspondants qui sont tout simplement des raiders chevronnés, qui ont fait et/ou font encore parler d'eux, par des performances remarquables. A commencer par :





Jannick SERY qui possède un palmarès important, il se réserve pour le bon moment (voir le lien des performances de Jannick SERY)

Jean LAGRIFOULL athlète complet de près de 64 ans qui continue à réaliser des performances dans les sentiers du monde. il possède une solide connaissance des coureurs en trail et ultra trail, qu'il fréquente régulièrement, depuis de très nombreuses années. Son expertise sera très bénéfique pour donner de la densité au contenu de cette couverture radiophonique de 70 heures.

Willy LEOCADIE : Il appartient à la génération des Patrick MAFRE, Cléo LIBELLE, Eddy MYRTAL et il s'est distingué à de nombreuses reprises, avec en point d'orgue une place de 6ème à la diagonale des fous en 1995. Sa connaissance du terrain et en particulier de Mafate apportera un éclairage tout particulier.

Avec cette équipe «CHOC» renforcée par Damien SERY, Philippe Hoareau, Daniel Hoareau, qui sont également trois raiders expérimentés, le passage dans MAFATE pour la journée du vendredi 22 octobre sera couverte au plus prés ... PAS à PAS, 70 heures de direct NON STOP du jeudi 21 au dimanche 24 octobre avec 25 correspondants