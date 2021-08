Le Grand Raid se court cette année avec le Pass sanitaire

Les coureurs des différents tracés du Grand raid devront présenter leur pass sanitaire lors des contrôles qui seront mis en place par l’organisation.



L’association Grand raid confirme ce qui était attendu, au vu de l’entrée en vigueur de ce protocole anti-Covid sur le territoire national. La reine des compétitions de trail à La Réunion n’y échappe naturellement pas.



L’association qui assure la destinée des célèbres courses précise que le pass sanitaire sera "valide" si les coureurs remplissent l’une des trois conditions suivantes : un certificat de vaccination (schéma complet), un test PCR ou antigénique négatif (de moins de 72H) ou un certificat de rétablissement de la Covid-19.



Le respect de cette règle sera donc le sésame incontournable pour la délivrance du dossard de course.



L’association Grand raid ajoute par ailleurs que les coureurs venant de l’extérieur devront s’assurer de remplir quant à eux les conditions applicables au moment de leur départ.



Le plus grand rendez-vous sportif de l’année au niveau local est pour l’heure programmé pour le week end du 21 au 24 octobre avec les traditionnelles Diagonale des Fous, le Trail de Bourbon, la Mascareignes, le Trail Zembrocal et le tout dernier circuit : le Somin Grand raid.