Le Grand Raid à suivre en continu sur RER avec Patrick Montel au micro

Pour cette couverture intégrale de 70 heures NON STOP, du jeudi 21 octobre 17h00 au dimanche 24 octobre 16h00, 25 correspondants sportifs sont mobilisés pour suivre pas à pas, au coeur de la Réunion, ces quatre courses.



Les animateurs habituels seront présents pour retransmettre l'évolution de la compétition, avec des experts qui sont des coureurs avérés comme, Jannick Séry ou encore Willy Léocadie.



Et pour cette année, l'équipe sportive de RER a invité Patrick Montel journaliste spécialiste de l'athlétisme qui a officié durant de nombreuses années à France Télévisions.



Un invité de marque, passionné comme nos correspondants locaux, qui partagent la joie de transmettre les performances des athlètes créant émotions et sensations exceptionnelles,



Rappelons que Patrick Montel est venu à plusieurs reprises dans notre île, souvent à l'invitation de RER. Il est de plus, une personne qui adore La Réunion et ne manque pas, dès qu'il en a la possibilité, de mentionner son attachement à notre île



Le Grand Raid les 21-22-23-24 octobre 2021 sur RER c'est 70 heures de direct NON STOP à vivre à vivre en direct et en intégralité NON STOP !



De plus la station du Marocain à Sainte-Rose suivra simultanément le rallye de Saint-Joseph 13ème rallye de la saison, les 22 et 23 octobre.