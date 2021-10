Revenir à la Rubrique LA REGION REUNION Le Grand Raid 2021 - remise des dossards Ce mercredi 20 octobre 2021 sonne comme une fête pour les amoureux du Grand Raid. Après une trêve de deux ans due à la crise COVID, le Grand Raid reprend ses droits. Les Conseillères Régionales Stéphanie POINY-TOPLAN et Evelyne CORBIERE étaient sur place.





Diagonale des Fous - 165km dont 9576m de dénivelés positifs

Trail de Bourbon - 105km dont 6140m de dénivelés positifs

Mascaraignes - 72km dont 3900m de dénivelés positifs

Trail Zembrocal - Relais à 4 de 173km dont 11 050m de dénivelés positifs

Le tracé de la Diagonale des Fous empruntent en grande partie le GR20 de La Réunion (classement des sentiers de grandes randonnées).



Très tôt ce matin, les coureurs sont venus sur le parvis de l’Hôtel de Ville de Saint-Pierre afin de récupérer leurs dossards.



Cette année est très ouverte sportivement. Le Grand Raid réservera bien des surprises autant chez les Hommes que chez les Femmes. Parmi les grands noms de la discipline, on note la présence de Benoît GIRONDEL, Double Vainqueur du Grand Raid, 2017 et 2018, Antoine GUILLON, Vainqueur en 2015 ou encore le Réunionnais Nicolas RIVIERE, 2ème en 2019. Côté femmes, on retrouve les Réunionnaises Emilie MAROTEAUX, 3ème au TDB 2019 ou encore Alexandra CLAIN, 3ème sur la Diagonale des Fous en 2019.



Des associations participent également à cette course. Parmi elles, Run Handi Move permettra cette année à une vingtaine de personnes en situation de handicap de participer à l’aventure. Au total, 41 porteurs-coureurs vont faire la totalité du parcours, dont 17 personnes qui se relaieront sur les joëlettes.



L’ONF et le Parc National ont mis tout en oeuvre afin de permettre la réalisation des parcours dans les meilleures conditions et dans le plus grand respect de la préservation des pitons et remparts de La Réunion, patrimoine mondial de l’UNESCO. A la fin de la course, les directeurs techniques de la course referont les parcours complets afin de vérifier l’état des sentiers.



« Le Grand Raid, ce n’est pas une course d’élite. C’est avant tout une course où l’on se dépasse. C’est une leçon permanente. »

Pierre Maunier, Président de l’association Grand Raid



« Le Grand Raid, c’est une opportunité formidable pour La Réunion. Notre île est une terre de champions. La Région Réunion soutient cet événement majeur, qui contribue à faire rayonner les merveilles de notre île. Je souhaite aux coureurs une très belle course. »

