Le Grand Raid 2021 est lancé

Des milliers de personnes se sont déplacées pour l’occasion afin d’assister au départ de la Diagonale des Fous des 2 797 participants. Etaient également présents le Sous-Préfet de Saint-Pierre, Lucien GUIDICELLI et le Maire de Saint-Pierre Michel FONTAINE.



Il faut être fou, c’est bien le mot ! 165 km de course dans les sentiers, avec 9 576 mètres de dénivelés positifs attendent les participants de cette Diagonale. Les premiers sont attendus demain aux alentours de 22h sur le site de la Redoute à Saint-Denis. Les derniers devront boucler la traversée de l’île avant dimanche aux alentours de 15h.



A 20h20, le premier départ est donné avec le lâcher des joëllettes. 21h, l’hymne du Grand Raid résonne. Le départ est donné officiellement.



La Présidente de la Région Réunion, Huguette BELLO, ainsi que l’ensemble des Conseillers Régionaux souhaitent à l’ensemble des traileurs une belle course. Rendez-vous dimanche à la Redoute.