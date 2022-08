Le Grand Prix Monobike revient au Tampon

Le communiqué :



Nous avons décidé d’organiser cet événement exceptionnel pour essayer de refaire vivre un peu notre sport, qui malheureusement a eu du mal à redémarrer depuis le COVID malgré la persévérance de Claude Lépinay et de Samuel Rivière, président de ligue.



Cette idée trottait dans la tête de « Ti patron » depuis plusieurs années (un monobike au Tampon). Étant donné qu’il nous suit et nous soutient toujours dans tout ce qu’on entreprend, nous avons décidé à notre tour de mettre cet événement en place afin de faire aboutir son projet.



C’est avec la collaboration et l’acceptation de notre club MCT (Moto Club du Tampon), de mamie Hoarau et de Loulou que nous avons mis en place cette réalisation. Bien sûr nous avons eu une aide extraordinaire de la mairie du Tampon et, surtout, de nos amis et membres du club.



C’est ce dimanche 14 août que se déroulera la 3e manche de Monobike. Mais cette fois-ci, ce n’est pas sur le circuit habituel de la Jamaïque que se déroulera la course, mais sur la place de la SIDR du Tampon 400.



Nous avons mis en place des animations gratuites pour les enfants (structure gonflable, stand de gaufres, chichi, barbes à papa et des essais de BMX avec la présence de Xtrem riders avec leur BIG AIR BAG)



Nous considérons cet événement plus comme une fête de la moto, un moment de partage et des retrouvailles sportives, malgré la perte douloureuse de notre champion Mathis qui a anéanti notre grande famille de la moto. Ce dimanche nous lui dédions cette course. Car comme l’a dit Aurélie : « il sera toujours avec nous à chaque coup d’accélération. »



Nous espérons retrouver tous les amoureux du deux-roues ce week-end.