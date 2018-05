Le Grand Prix Karting du Tampon annulé

Le Grand Prix Karting qui devait se dérouler ce samedi 5 et dimanche 6 mai au Tampon sur le site de la SIDR des 400 est annulé.



Une course organisée par l’association "Kart Auto Réunion" et soutenue par la municipalité du Tampon.



Hier, la Ligue du Sport Automobile de La Réunion a émis un avis défavorable à la tenue de cette compétition, "estimant que le circuit ne répond pas à toutes les normes de sécurité", indique la mairie dans un communiqué.



Cette dernière prend acte de cette décision et "regrette que l’organisateur et la ligue n’aient pu travailler ensemble, en amont, pour lever les quelques réserves existantes sur le circuit proposé".



"La municipalité qui avait apporté tout son concours pour assurer le succès de cet événement, déplore cette situation qui affecte tous les passionnés du sport automobile et le public tamponnais qui se réjouissait d’accueillir cette manifestation".