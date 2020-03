Economie Le Grand Port Maritime De La Réunion s'organise face à la crise du coronavirus



En application des consignes gouvernementales relatives à la gestion de crise du coronavirus édictées ces derniers jours et précisées suite à l'intervention du Président de la République, le Grand Port est amené à modifier son organisation avec comme double souci de préserver ses agents en réduisant les situations de contact, tout en assurant la continuité de l'approvisionnement en marchandises de la Réunion, raison d'être de l'établissement.



La Capitainerie et le service de sûreté portuaire restent opérationnels 24h/24.



Les équipes d'exploitation assureront les missions prioritaires en se relayant selon un cycle hebdomadaire ; les agents non concernés par le Plan de Continuité d'Activité seront mis soit en télétravail, soit en chômage partiel.



Autre conséquence, les services sont fermés au public jusqu'à nouvel ordre. Pour toute demande, les usagers sont invités à utiliser le formulaire de contact sur le site internet de Port Réunion : www.reunion.port.fr



Enfin, les informations relatives au trafic portuaire seront régulièrement mises à jour sur notre site / rubrique Actualités, s'agissant des escales des navires de commerce. La saison croisière ayant été arrêtée, les seuls paquebots susceptibles de faire escale le feront pour un motif d'avitaillement, sans débarquement de passagers ni membres d'équipage. Face aux mesures gouvernementales prises ces derniers jours pour limiter la propagation du coronavirus, le Grand Port Maritime de La Réunion revoit son organisation. Si son activité est maintenue, des restrictions supplémentaires ont été édictées par la direction ce mercredi. Tous les détails à retrouver dans le communiqué ci dessous: Nicolas Payet Lu 116 fois







