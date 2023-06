Le Grand Boucan se délocalise sur le front de mer de Saint-Paul

Cette année, le Grand Boucan déménage. En raison des travaux à Saint-Gilles, les organisateurs ont décidé de changer de lieu. Direction donc le boulevard du front de mer de Saint-Paul. Le défilé doit commencer à 14h, avant le traditionnel incendie du roi Dodo vers 19h. Un feu d’artifice et des concerts doivent clôturer la soirée.



Placé sous le signe de “l'extravagance”, le carnaval de l’Ouest promet de l'animation à ses spectateurs. Une douzaine de chars, des dizaines de danseurs et de musiciens vont accompagner la royale effigie jusqu’aux environs de l'embarcadère.



Des animations et des concerts sont également prévus aux Brisants.