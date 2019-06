Le Grand Boucan, c’est reparti !

L’année dernière, Le Grand Boucan avait rassemblé plus de 15 000 personnes au centre-ville de Saint-Gilles-les-Bains. Cette année, le plus grand carnaval de La Réunion se déroulera pour son 23ème anniversaire le 23 juin à 14h à Saint-Gilles-les-Bains. Placée sous le thème des “Mythes et des légendes 2.0”, cette manifestation qui rassemble chaque année de plus en plus de monde et un grand nombre de partenaires (dont la ville de Saint-Paul), promet un défilé haut en couleurs, avec des temps forts intenses. Tambours sacrés, Hobbit Tank, Vue Belle moringue, 974 perku, Tambours de docks, le Vaisseau licorne… entre autres, feront partie de ce défilé qui n’a pas son pareil à La Réunion.



Le défilé du Grand Boucan démarre à 14h15 dans la rue du Général de Gaulle à Saint-Gilles-les-Bains. L’arrivée du Roi Dodo est prévue à 17h avec le spectacle New Gravity et une animation à base… de Bulles géantes ! La folle soirée se poursuit avec une Big Fiesta à partir de 17h avec les DJs: Bouba, Seb sur Set, Freeman, Cut, Mickael Grimm et Nico & MickeySax. Du côté du Forum, les badauds pourront découvrir une interface hip-hop dès 19h.



Après le concert Kalouban’, le Roi Dodo s’en ira vers la plage où l’attend son bûcher. Un impressionnant spectacle de feu sur le parking des Brisants avec Gran Pat accueillera le public. À 20h30, le Roi Dodo, tirera sa révérence sur la plage des Brisants. Une fois brûlé, un impressionnant feu d’artifice illuminera le ciel Saint-Paulois. Pour clôturer la soirée, retour de la Big Fiesta à 21h avec Big Laser, 6 DJs, Saxo, Light Show et pour les gourmands… une paëlla géante !

Aussi, dans le cadre du bon déroulement de cette manifestation, l’Avenue du Général de Gaulle et le Chemin Summer seront fermés à la circulation de 8h à minuit le dimanche 23 juin.

On vous attend nombreux cette année encore à cette manifestation incontournable dans l’ouest !