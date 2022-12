Le Gran 20 Désanm à Villèle

Le Gran 20 Désanm s’est déroulé ce lundi 19 décembre à partir de 17h30 au Musée historique de Villèle à Saint-Gilles-les-Hauts en présence du Préfet de La Réunion, Jérôme FILIPPINI, de la Présidente de la Région, Huguette BELLO, du Président du Département Cyrille MELCHIOR, du Maire de Saint-Paul, Emmanuel SÉRAPHIN, de Suzelle BOUCHER, 1ère adjointe déléguée à la culture et d’un représentant d’Afrique du Sud. “Je salue l’initiative du Département de La Réunion de me laisser m’exprimer dans ce lieu marqué par la servitude, chargé d’oppression, traversé de résignation et de sourdes révoltes, c’est un lieu qui ne laisse personne indifférent,” affirme le premier magistrat de la Ville. Invité exceptionnel de cette édition qui se déroule dans les Hauts de Saint-Paul, l’ancien Premier Ministre Jean-Marc AYRAULT, président de la Fondation pour la Mémoire de l’Esclavage (FME) s’est également exprimé cette sombre époque. Dans son discours face à La Chapelle Pointue, sur le vaste domaine qui appartenait jadis à Madame DESBASSAYNS, le président de la FME insiste sur “l’importance de connaître ce passé, il est crucial de le faire ici à La Réunion. Il y a ici à La Réunion tant d’histoires, qui nous parlent de tolérance, de courage et de résilience. Une partie de la mémoire de la France est là. Et une partie de notre avenir se joue ici.”