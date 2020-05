Société Le "Gouzou" de Jace explique les gestes barrières aux enfants Sur sa page Facebook, l'artiste Jace et son fameux "Gouzou" expliquent aux enfants quels sont les gestes barrières à respecter à l'approche du déconfinement :

"Bientôt le déconfinement et de nombreux professeurs et directeurs d’école m’ont sollicité pour adapter les gestes barrières avec mon gouzou. Pas facile quand on n’a ni coude, ni main ni visage 😂 !!! J’ai essayé de faire au mieux... « Pour vous protéger et protéger les autres » adoptez ces gestes basiques ..."



Regis Labrousse Lu 480 fois Regis Labrousse Faits-diversier Passionné par tout ce qui vole, j'ai eu la chance de pouvoir effectuer une longue... En savoir plus sur cet auteur