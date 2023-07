Communiqué "Le Gouvernement et les députés européens de la majorité présidentielle consolident leur engagement pour La Réunion"

"Les annonces du CIOM et les résultats de notre déplacement à La Réunion marquent la nécessaire convergence des efforts vers la concrétisation du ‘Réflexe Outre-mer’ pour une adaptation systématique de l’action publique française et européenne à nos spécificités ultramarines", exprime le député européen Stéphane Bijoux. Par N.P - Publié le Jeudi 20 Juillet 2023 à 10:34

Le communiqué :



Sous l’impulsion du Président de la République Emmanuel MACRON, la Première Ministre et l’ensemble du Gouvernement ont dévoilé, dans le cadre du Comité Interministériel des Outre-mer (CIOM), plus de 70 mesures pour améliorer le quotidien des Ultramarins. Pour le Député Européen Stéphane BIJOUX : « Avec ces propositions d’actions concrètes et efficaces, le Président et le Gouvernement ouvrent une feuille de route forte et claire : co-construire, avec les collectivités et les acteurs locaux, les réponses les plus utiles face aux défis auxquels les territoires d’Outre-mer font face, en particulier sur l’emploi, le développement économique, la lutte contre la vie chère, l’autonomie alimentaire, les transitions écologiques ou le logement ».



Ces annonces interviennent simultanément à la visite d’une délégation de plusieurs Députés Européens de la majorité présidentielle à La Réunion cette semaine. À l’initiative du Député Réunionnais Stéphane BIJOUX : Valérie HAYER, Co-présidente de la Délégation L’Europe Ensemble au Parlement européen, Jérémy DECERLE, Député européen et agriculteur et Dacian CIOLOS, ex-Premier Ministre de la Roumanie et ancien Commissaire européen à l’Agriculture, ont effectué plusieurs visites de terrain, à la rencontre des acteurs locaux réunionnais.



À la Plaine des Cafres aux côtés du monde agricole réunionnais, auprès des acteurs de la filière canne-énergie, à la rencontre des fleurons de la production locale « péi » ou des porteurs de projets réunionnais innovants : les Députés européens ont échangé sur les défis spécifiques et les réalités locales du territoire. « Nous avons aussi valorisé toutes les victoires que nous avons obtenues pour La Réunion au Parlement européen : que ce soit pour le maintien des budgets de la politique de cohésion, avec plus de 2 milliards d’euros de fonds européens pour notre Île ; la sécurisation du programme agricole POSEI ou l’adaptation des législations du Pacte Vert à nos défis spécifiques », ajoute le Député Européen Réunionnais. L’occasion aussi pour cette véritable « Équipe de La Réunion du Parlement européen » de réunir plus de 150 militants réunionnais pour échanger sur l’efficacité et la visibilité de l’action européenne sur le terrain.



Selon Stéphane BIJOUX : « Les annonces du CIOM et les résultats de notre déplacement à La Réunion marquent la nécessaire convergence des efforts vers la concrétisation du ‘Réflexe Outre-mer’ pour une adaptation systématique de l’action publique française et européenne à nos spécificités ultramarines, en cohérence avec la dynamique que nous portons avec la Délégation de la majorité présidentielle au Parlement Européen. Le Président de la République tient ses engagements. A nous maintenant de construire notre nouveau modèle de développement au service de La Réunion.