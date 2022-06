A la Une . Le Gouvernement demande aux entreprises d’augmenter les salaires

Face à une inflation qui va rester élevée le ministre de l’Economie demande aux entreprises de "faire un effort". Par NP - Publié le Jeudi 2 Juin 2022 à 08:17





Face à la pression exercée sur les ménages, le ministre de l’Economie appelle à " faire un effort" à l'attention des entreprises dans "le combat contre l’inflation". Elles peuvent ainsi mobiliser "des outils de partage de la valeur comme la prime Macron, la participation ou l’intéressement", a-t-il précisé. "



Celles qui ont les marges de manœuvre suffisantes peuvent aussi augmenter les salaires. Elles peuvent aussi faire baisser les prix", a-t-il ajouté pour le Figaro. CMA CGM devrait ainsi prochainement faire des propositions "pour transporter les produits de base au tarif le plus bas possible", a annoncé le ministre.



Concernant les retraites, elles devraient être revalorisées. Bruno Le Maire a rappelé qu’il y a déjà eu une revalorisation automatique de 1 % en janvier et rappelé l’objectif du gouvernement d’une retraite à 1.100 euros de base, avec la réforme des retraites.



"Nous revaloriserons toutes les pensions de retraite de base dans la loi que nous présenterons au mois de juillet ", a-t-il affirmé, "dans un ordre de grandeur raisonnable".



"Je préfère être clair, ça va durer encore plusieurs mois", a déclaré hier Bruno Le Maire sur France Inter. L'inflation est à 5,2% cette année et la décrue n'est pas attendue avant fin 2023.