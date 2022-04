Le Gilet Jaune Jean-Noël Hoareau candidat sur la 6ème circonscription

Le communiqué :



Bonjour à tous !



Je me présente, Jean Noël HOAREAU, Président d'association d'emploi vert, syndicaliste, mais aussi, l'un des trois initiateurs du mouvement des "Gilets jaunes" à La Réunion.



Je fais de la politique depuis plusieurs années, cela, sans pour autant appartenir à un parti politique quelconque. Ainsi, j'ai créé un mouvement « Mouvement Solidaire Projets Réunion », qui politiquement parlant se positionne au centre. Ainsi, je suis candidat aux prochaines élections législatives de la 6ème circonscription. Je ne viens pas en politique pour profiter d'un « certain statut », mais pour contribuer à un changement réel dans le monde économique. Pour cela, je compte faire des propositions d'amendements et des réformes budgétaires, qui auront pour but essentiellement de booster le pouvoir d'achat des particuliers, de soutenir les entreprises, mais aussi, l'emploi, qui est selon moi le pilier de notre économie.



Propositions de réformes pour faire des économies



• Faire une grande réforme financière, booster le pouvoir d'achat du contribuable mais aussi l'emploi et tout en respectant et en dynamisant l'environnement.

• Diminuer en général plusieurs dépenses de l'état et en particulier les frais de fonctionnement à travers la gestion des dépenses du gouvernement,

• Remettre l'ISF (l'Impôt Sur la Fortune),

• Diminuer le nombre d'élus, de sénateurs, des fonctionnaires d'État (en comparaison avec d'autres pays

européens

• Supprimer les salaires et avantages à vie pour les présidents (Président de la république, Président du Sénat, Président du Conseil Constitutionnel, de l'Assemblée et de certains autres parlementaires),

• Supprimer la deuxième retraite pour les élus ayant plus de 15 ans d'activité (Avons-nous à faire à des sur-hommes!),

• Passer à l'Assemblée unique : fusion du Conseil Départementale et Région

• Mettre en place de nouvelles taxes intelligentes sur les produits de luxe (parfum, vêtements, voitures, yachts et avions personnels, épiceries fines, l'or, bijoux, montres, maroquineries etc)

• Mettre une surtaxe sur les boissons néfastes pour la santé, notamment sur les sodas.