Le Génie du Vivant

Guerre ou Paix ! Dites-vous ! François MAUGIS ! Je suis moins inquiet que vous cher ami.



Il arrivera le moment ou le savoir fiable scientifique sur le vivant et la prise de conscience chez nous autres humains se synthétiseront, s'unifieront, pour nous faire changer de paradigme : du capitalisme matérialiste et consumériste (---) au communisme utopique et impossible (on le voit avec la dérive du « cas Poutine”) adviendra nécessairement l’ère d’un Nouvel Humanisme.



Notre civilisation respectera et soutiendra désormais le vivant végétal, animal et humain unifié par le génie de la cellule eucaryote.

Cette prise de conscience serait sous-tendue par la découverte du Génie du Vivant, végétal, animal et humain.



Frédéric Paulus

CEVOI

Centre d’Etudes du Vivant de l’Océan Indien.

Le 28/02/2023.