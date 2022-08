A la Une . Le Geekali est de retour ce week-end

Culture geek, jeux vidéo, manga, comics, cosplay, science-fiction, fantastique, séries et films, seront une fois de plus au cœur de ce rendez-vous.



Au programme de ces deux jours, côté jeux vidéos, vous pourrez assister aux tournois des joueurs qualifiés pour les barrages Esports et à la remise des prix des tournois communautaires RunEsport mais aussi vous challenger en freeplay, proposés durant toute la durée du salon.



Pour les amateurs de danse et de cosplay, des concours, des shows musicaux pour petits et grands, des ateliers cosplay, mini-concerts rythmeront ce week-end.



Du côté des invités, on retrouve le youtubeur et streameur professionnel, Seroths, le champion de cosplay FredWolf venu tout droit de l'île Maurice, Kayane, joueuse professionnelle et championne de Versus Fighting (jeux vidéos de combats), Stéphan Euthine, fondateur Esport de LDLC OL et membre d'honneur de l'association France Esports, la cosplayeuse Livanart, grande championne de France de Cosplay 2019 ou encore Dina Just Dance, vice-championne du monde de Just Dance. Le programme complet est à retrouver en ligne