A la Une . Le Geekali devient un événement culturel incontournable à La Réunion

La quatrième édition du Geekali a rassemblé les foules ce week-end à la Nordev. Par Sophie Fontaine - Baradi Siva - Publié le Dimanche 7 Août 2022 à 20:28







Le Le Geekali a rassemblé plus de 13.000 personnes pour sa quatrième édition. C'est évidemment plus que l'année dernière alors que les restrictions sanitaires liées au Covid étaient encore en vigueur, mais c'est aussi beaucoup mieux qu'en 2019, avant l'ère coronavirus.L'association Geekali décrit une édition réussie grâce au public qui a répondu présent en nombre, mais aussi les bénévoles ainsi que tous les exposants. L'événement s'est d'ailleurs agrandi dans l'enceinte du hall A de la Nordev et accueille des compétitions de toutes sortes, des concours mais aussi des stands santé et histoire.Le Geekali s'est imposé cette année comme un événement culturel incontournable de La Réunion. L'association a même déjà prévu un programme pour les 9 prochaines années.