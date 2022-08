A la Une . Le Geekali attire les foules

Plus de 7.000 personnes se sont rendues au parc des expositions de la Nordev à Saint-Denis pour la première journée du Geekali. Le public a répondu présent pour la quatrième édition marquée par la venue de plusieurs stars du monde du jeu vidéo, mais aussi du cosplay. Des matchs de barrage de L'Esport Réunion se tenait ce samedi devant les passionnés pour la première fois. Par Sophie Fontaine - Baradi Siva - Publié le Dimanche 7 Août 2022 à 08:20





La quatrième édition du Geekali est déjà une réussite pour les organisateurs. Plus de 7.000 personnes ont fait le déplacement pour la première journée de l'événement à la Nordev, c'est déjà plus que sur l'ensemble du week-end jeu vidéo/cosplay de l'année dernière.



De grands noms de la scène du jeu vidéo ont fait le déplacement. La streameuse Kayane (plus de 400.000 abonnés toutes plateformes confondues) a d'ailleurs choisi le Geekali à La Réunion plutôt que l'Evo à Las Vegas. Dina, vice-championne du monde de Just Dance, a aussi fait le déplacement et a organisé sur la scène une session géante. Le champion de cosplay FredWolf, Stéphan Euthine, fondateur Esport de LDLC OL et la cosplayeuse Livanart, grande championne de France de Cosplay 2019 sont aussi présents.

Les ateliers, la découverte, la culture



Le salon Geekali est l'occasion pour les jeunes de se retrouver l'ensemble de l'univers du jeu vidéo mais aussi de la culture pop, celle du manga et des jeux de carte, notamment. C'est aussi l'opportunité pour les parents de découvrir tout ce qui fait vibrer leurs enfants.



Les familles arpentent les stands divers et variés, des associations où l'on partage son amour pour une culture à celles qui visent à permettre aux jeunes de transformer leur passion en un véritable avenir.



La scène du Geekali accueille aussi les quizz géants, les spectacles de K-Pop ou encore le concours de Cosplay qui se tiendra ce dimanche.

Geekali : La compétition



L'association Geekali offre aussi aux Réunionnais l'opportunité de briller au-delà de leur île. Le concours de Cosplay de dimanche après-midi est une double compétition : un championnat inter-îles de l'océan Indien, mais aussi une étape régionale qualificative pour la Coupe de France de Cosplay. Un des participants réunionnais pourra donc représenter son île lors de la finale nationale.



Le Geekali a aussi accueilli les barrages du championnat de L'Esport Réunion. 7 équipes se sont affrontées pour une place en Welcome Season. Les teams s'affrontent depuis le mois de mai sur 4 jeux (Fifa, Rocket League, League of Legends et Valorant). Mais les barrages ont permis de déterminer les 4 équipes (sur chaque jeu) qui vont maintenant s'affronter sur plusieurs mois dans une phase de compétition plus professionnelle.



Toutes les teams vont percevoir des "prize money" (être payées) pour leur participation à cette étape de L'Esport Réunion. Il s'agit là, comme toutes les compétitions, de permettre aux joueurs de consacrer leur temps à ce niveau plus élevé de sport vidéo.

Geekali : La professionnalisation de l'univers des jeux vidéo



L'association pousse vers une structuration de la filière des jeux vidéo à La Réunion, notamment grâce à L'Esport Réunion. Le salon Geekali accueillent plusieurs experts, comme Stéphan Euthine, fondateur Esport de LDLC OL ou encore le Réunionnais Seroths, vidéaste amateur devenu streamer professionnel.



L'objectif est de montrer aux jeunes comme à leurs parents que le monde du jeux vidéo représente aussi une véritable filière économique. Certains peuvent devenir joueurs vidéo professionnels grâce à une discipline et une vie saine comme pour tous les sportifs, mais que de nombreux métiers se cachent aussi dans cet univers. Il y a des streamers, des commentateurs, des managers, des organisateurs d'événements, des techniciens, des promoteurs, des agents et encore pleins d'autres métiers.