A la Une ... Le GR1 de l’île de La Réunion élu grande randonnée préférée des Français A l’issue de trois semaines de vote sur le site MonGR.fr, le GR® R1 qui ceinture le piton des Neiges à L’Île de la Réunion a été sacré "GR® préféré des Français 2019". Les GR® 400 volcan du Cantal et GR® 800 vallée de la Somme complètent le podium.

Le GR® R1 de La Réunion sort gagnant du concours Le GR Préféré des Français avec un total de plus de 32% des 47.000 votes issus de tous les départements français.



Interrogé après l'annonce des résultats, Max Hébert, président de la FFRandonnée Réunion, s'est dit "ravi" de la désignation du GR® R1 comme le GR® préféré des Français 2019. "La compétition n’a pas été facile car les autres GR® sont tous magnifiques ! Je n‘ai pas encore fait le Tour du Mont-Blanc mais j’ai eu l’occasion de parcourir certains d’entre eux dont le fameux GR® 10 qui m’a laissé un formidable souvenir. J’espère que l’élection du GR® R1 apportera encore plus de notoriété à l’Ile de La Réunion, paradis de la randonnée". Créé en 1979, l’aîné des grands itinéraires réunionnais demeure un incontournable pour qui veut découvrir le cœur de l’Ile de la Réunion. Au fil du chemin, trois cirques nés de l’effondrement du massif piton des Neiges - Cilaos, Salazie, Mafate - dévoilent leurs beautés cachées derrière des remparts uniques au monde et classés patrimoine mondial de l'Unesco. Cet itinéraire en boucle se réalise en une soixantaine de kilomètres et six étapes de 5 à 8 heures. Le classement complet : - 1. Le GR® R1, tour du piton des Neiges à La Réunion (974) : plus de 15 200 votes - 32% - 2. Le GR® 400, volcan du Cantal : près de 8 500 votes - 18% - 3. Le GR® 800, vallée de la Somme : près de 6 900 votes - 14% - 4. Le GR® 10, la grande traversée des Pyrénées dans les Hautes-Pyrénées : plus de 5 500 votes - 12%, - 5. Le GR® Tour du Mont-Blanc en Haute-Savoie : 3 600 votes - 8%, - 6. Le GR® 2, au fil de la Seine de Paris à Giverny : 3 300 votes - 7%, - 7. Le GR® de Pays Tour du bassin d’Arcachon en Gironde : 2 100 votes - 5% - 8. Le GR® 654, Saint-Jacques-de-Compostelle via Vézelay en Dordogne : près de 2000 votes - 4%.

