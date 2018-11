Le GR R1 tour du Piton des Neiges élu itinéraire de "Grande Randonnée" préféré des Français

A l’issue de trois semaines de vote, le GR® R1 qui ceinture le piton des Neiges à L’Île de la Réunion a été sacré « GR®préféré des Français 2019 ».Un plébiscite et rayonnement national pour cet itinéraire de Grande Randonnée qui fête ses 40 ans en 2019.C'est le GR® R1 qui est sorti gagnant avec un total de plus de 32% des 47 000 votes issus de tous les départements français.Créé en 1979, l’aîné des grands itinéraires réunionnais demeure un incontournable pour qui veut découvrir le cœur de l’Ile de La Réunion et arpenter ses montagnes baignées dans l’océan Indien. Au fil du chemin, trois cirques nés de l’effondrement du massif piton des Neiges - Cilaos, Salazie, Mafate - dévoilent leurs beautés cachées derrière des remparts uniques au monde et classés patrimoine mondial de l'Unesco… Cet itinéraire en boucle se réalise en une soixantaine de kilomètres et six étapes de 5 à 8 heures.