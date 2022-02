Communiqué Le GHER célèbre ses 10 ans

Une conférence de presse s'est tenue ce matin, au GHER, en présence de Mr Patrice SELLY, Président du Conseil de Surveillance du GHER, Mr Lionel CALENGE, Directeur Général du CHU de La Réunion et du GHER et le Dr Vincent APPAVOUPOULLE, Président de la Commission Médicale d'Etablissement à l'occasion des 10 ans de l'emménagement du GHER sur le site du pôle sanitaire Est. Par N.P - Publié le Jeudi 10 Février 2022 à 14:40

A l’occasion de cette date anniversaire de l’emménagement du GHER sur le site du PSE, je souhaite, avant tout, saluer l’engagement et de l’ensemble des équipes qui ont su faire du GHER un établissement de santé incontournable pour le territoire Est de l’île au fil de ces 10 dernières années. La crise sanitaire actuelle en témoigne, le GHER, même au cours des périodes les plus difficiles, a su tenir son rôle moteur en tant qu’acteur majeur de la santé au sein de sa zone d’activité L’articulation entre le CHU, établissement en 1ère ligne, les services de l’Etat et la médecine de ville nous a permis de répondre de manière efficace et structurée aux besoins de la population. Durant la crise COVID qui dure depuis maintenant deux ans, Le GHER a pleinement assuré son rôle d’établissement de soutien et de repli en garantissant la continuité des soins malgré la crise. Cela prouve encore une fois la complémentarité du CHU et du GHER sur le territoire. Notre mode de gouvernance a prouvé son efficacité dans la gestion opérationnelle de l’établissement mais aussi dans le maintien et le développement de la qualité de la prise en charge médical sur le territoire Est. L’implication très constructive des membres du Conseil de Surveillance du GHER et de son Président, dans l’appui et le contrôle de la stratégie de l’établissement mérite d’être saluée. La synergie entre le conseil de surveillance, l’équipe médico-soignante, l’équipe de Direction et les équipes de soutien à l’activité ont permis et continuer de permettre au GHER de se développer et de développer ses filières de soins médicales et chirurgicales pour les patients de l’Est. Nous sommes résolument tournés vers l’avenir : notre établissement a énormément de projets et va encore se structurer avec le développement de nouvelles offres de soins et le. Depuis l’emménagement dans les nouveaux locaux il y a 10 ans et la direction commune mise en place depuis 2014, le GHER peut être fier de son parcours, et je suis fier d’en être le Directeur.



C’est avec beaucoup de fierté que j’exerce, aujourd’hui la fonction de Président du Conseil de Surveillance du GHER. Le renforcement de l’attractivité de la région Est de La Réunion passe par une offre de prise en charge et de soin de qualité : le GHER a su prendre toute sa place dans le paysage sanitaire et occupe aujourd’hui une place centrale dans le maillage de l’offre de soins du territoire Est. En tant que Président du Conseil de Surveillance j’ai été particulièrement attentif au travail engagé pour la modernisation de l’établissement, le développement de l’activité médicale, et d’autres projets sont encore à venir, notamment avec l’élaboration de notre nouveau projet d’établissement qui marquera une nouvelle étape dans le développement du GHER. Le GHER, cher au cœur des résidents de l’Est, est et doit rester l’établissement de santé majeur de notre territoire. J’œuvrerai avec tout mon engagement durant mon mandat dans ce sens et pour illustrer mon attachement au devenir du GHER.



