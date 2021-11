Communiqué Le Front Réyoné Kontr les Aliénations se lève contre de nombreux projets qui "privatisent notre territoire"

Le Front Réyoné Kontr les Aliénations est en ordre de marche. Il regroupe plusieurs collectifs et espère peser sur le choix des politiques en matière de gestion des déchets notamment. Le centre d'incinération des déchets de Pierrefonds ou encore le Parc du volcan font ainsi partie des "aberrations" qu'il souhaite combattre. Découvrez un condensé de leur toute première motion :





Le Front Réyoné Kontr les Aliénations avec l'ensemble des collectifs signataires, se mobilisent :



- contre le Nouveau Centre d'Enfouissement à Franche Terre

- contre le Projet d'Incinérateur de St Pierre

- contre le Plan Régional de Prévention et Gestion des Déchets

- contre la Programmation pluriannuelle d'Energie (PPE)

- contre le Projet de Parc du Volcan

- contre la Privatisation du Littoral Réunionnais



Faire de notre terre le facteur de notre propre dépossession est la marque d'une économie coloniale, atrophiée qui avec la complicité du pouvoir politique privatise notre territoire.



Alors que nous sommes convaincus que les axes suivants pourraient être portés collectivement à la Réunion :



- Responsabiliser individuellement et collectivement la population par des dispositifs incitatifs

- Favoriser par des aménagements le tri sélectif des déchets à la source

- Soutenir les réseaux locaux de réemploi et de réparation

- Agir pour une filière innovante et d'avenir en matière d'économie sociale et solidaire

- Favoriser les filières d'écoconception et d'écoconstruction

- Rénover la gouvernance départementale en matière de gestion des déchets pour une plus grande légitimité démocratique et une vraie participation citoyenne aux enjeux partagés de notre territoire

- Engager dès à présent la transition avec l'abandon définitif du modèle reposant sur l'incinération



L'UVE et l'ISDU une fois construit aura besoin de déchets pour fonctionner à plein régime pendant plusieurs dizaines d'années, marquant une étape sans retour vers une aliénation définitive.



Nous en appelons ainsi à une motion pour BLOQUER la PPE (Programmation Pluriannuelle d'Energie) et proposons qu'un REFERENDUM D'INITIATIVE POPULAIRE soit mené sur ce sujet.



Liste des signataires :

KOLEKTIF ARETE ANTER A NOU

LA RENYON REVOLTE

KOMITE REYONE PANAFRIKIN

ASSOCIATION MILITANT POUR L'ACCES AUX TERRES AGRICOLES A LA REUNION

ST PIERRE + VERTE

RESISTANCE REUNIONNAISE CONTRE LA DICTATURE AUX COMORES

COLLECTIFS AVOCATS REUNIONNAIS

WORLD CLEAN UP DAY

COLLECTIF CONTRE L'ENFOUISSEMENT 974

