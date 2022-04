Politique "Le Front Républicain : Un affront au peuple Saint-Pierrois", déplore Emmanuel Doulouma

Emmanuel Doulouma, délégué de "Saint-Pierre Plus Verte", groupe de l'opposition citoyenne de Saint-Pierre, s'exprime suite au second tour de l'élection présidentielle de 2022 : Par Nicolas Payet - Publié le Lundi 25 Avril 2022 à 01:29

Alors qu’Emmanuel MACRON remporte ce soir cette élection présidentielle, à La Réunion et notamment à Saint-Pierre l’expression démocratique a largement rejeté le bilan et le projet politique du président réélu.

Le Front Républicain appelé de tous ses vœux par le maire de Saint-Pierre est devenu l’Affront au peuple Saint-Pierrois qui s’est fait ce soir entendre à travers les urnes en refusant et en rejetant ses consignes de vote !

Donc c’est un Saint-Pierre en colère et trahi, qui s’est prononcé par 2 votes de défiance contre l’acte d’allégeance des élus Saint-Pierrois à la « macronie ». Ainsi, au premier tour ils ont porté Jean Luc Mélenchon en tête des suffrages avec 40,93 % des votes exprimés, puis Marine LE PEN (56,21%) majoritairement devant le candidat Emmanuel Macron au second tour de ces élections présidentielles.

C’est un retournement de situation entre deux tours mais également par rapport à 2017 où Monsieur Macron arrivait largement en tête sur notre commune avec 64,45% face à Madame Le PEN avec 35,55 % des suffrages exprimés.

C’est une véritable sanction et un véritable camouflet pour le Maire Michel FONTAINE et son équipe qui avaient accueilli en grande pompe la semaine dernière Jean Castex le porte-parole du candidat Macron, faisant fi de l’opinion et de la sensibilité des Saint-Pierrois !

Face à cette arrogance, j’appelle à ce que le ras-le-bol devienne un raz-de-marée électoral lors du troisième tour de ces élections présidentielles qu’est l’élection législative au mois de juin prochain en s’opposant au candidat de la majorité municipale. Emmanuel DOULOUMA Délégué Saint-Pierre Plus Verte Opposition citoyenne de Saint-Pierre