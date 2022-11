Le Forum territorialisé de l'action sociale  et de l'insertion du Bassin Est fait le plein

En plus de la présentation des différents dispositifs, plusieurs animations et ateliers ont également rythmé la matinée, préparée par le TAS Est du Département et ses partenaires : démonstration et confection d’objets artisanaux ; fabrication d’objets à partir de palettes ; tressage de fibres végétales ; rempotage de plantes ; atelier culinaire pour promouvoir le mieux-manger. La Caravane d’accès aux droits était aussi au rendez-vous et a connu un franc succès en termes d’affluence.



Jeannick Atchapa, Vice-président du Département, Maire de Bras-Panon et Président de la MLE, a rappelé aux nombreux participants que « L’organisation de forums territorialisés est un axe majeur du Plan départemental d’insertion 2022-2024 (PDI) que nous avons élaboré, en lien avec la stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté. Cet événement est l’occasion pour nous de vous dire que nous vous considérons, non pas comme un bénéficiaire parmi d’autres, mais comme un individu qui a des besoins, des questionnements, des problématiques et des aspirations ».