Le Forum solidaire au Foirail

Après une première édition à la Chaloupe, le Forum solidaire organisé par le CCAS de Saint-Leu et ses partenaires s’est déroulé à Piton Saint-Leu le mercredi 24 Mai.



Rencontrer les acteurs associatifs du quartier, les partenaires de l’action sociale et échanger autour d’ateliers ludiques, sportifs et créatifs : voilà l’objectif de ce forum qui sillonne toute la commune.



Soucieuse d’épauler les Saint-Leusiens qui font face à la précarité, la Ville a décidé de lancer cette opération pour lutter contre toutes les formes de fragilités qui peuvent toucher les familles : difficultés financières, parentalité, logement...



L’élue Brigitte Dally et le Maire, Bruno Domen ont tenu à rappeler leur attachement à la lutte contre la précarité. Pour Bruno Domen : “Avec l’inflation galopante, les familles ont du mal à boucler les fins de mois, le Forum solidaire propose au public des conseils, des précieux renseignements pour bénéficier d’un meilleur accompagnement au quotidien”.