Communiqué Le Forum du Cluster GREEN de retour… en ligne

"Un événement digital pour un rayonnement international !" Après deux éditions réussies, le troisième forum du Cluster GREEN se réinvente. Axé sur les acteurs de la transition écologique, l’événement, soutenu par le SICR, l’ADEME et la Région Réunion, se tiendra exclusivement en ligne, du 27 septembre au 26 décembre 2021. Malgré la pandémie, le Cluster GREEN a réitéré sa volonté de faire de La Réunion un levier du développement durable. Ainsi, la plateforme accueillant cette manifestation proposera un espace de rencontre, d’échange et de partage afin de présenter les bonnes pratiques du territoire de même que les acteurs offrant des solutions en matière d'économie circulaire et de RSE. Une conférence 100% numérique s’est tenue ce jeudi 16 septembre sur la thématique "la transition écologique est-elle possible aujourd’hui ?". Cette conférence avait pour objectif d’initier les 1ers débats sur la transition écologique à La Réunion et présenter en avant-première le forum. Par N.P - Publié le Lundi 20 Septembre 2021 à 12:08





Le Cluster GREEN a donc tout naturellement fait le choix de consacrer son 3e forum aux acteurs de la transition écologique. Après plusieurs reports à cause de la pandémie, cette manifestation s’inscrit dans le prolongement des deux forums des éco-entreprises organisés en 2016 et 2018. « Cette année, la pandémie nous a poussés à innover. Nous lançons donc un forum 100% numérique qui durera trois mois. En cette période de crise, il est important de se retrouver, de renouer des liens et que chacun puisse réaffirmer son engagement dans le développement durable de notre territoire », précise Stéphanie Cavalie, chargée de Relation entreprises et communication au Cluster GREEN.



Le forum virtuel se veut être la vitrine des savoir-faire des éco-entreprises locales et notamment des adhérents du Cluster GREEN. Il ambitionne également à être un vivier des bonnes pratiques en matière de RSE et d’économie circulaire, ainsi qu’un lieu de débats et d’échanges. « Le forum des acteurs de la transition écologique constitue également un levier pour communiquer sur les 5 piliers du label EFFICIENCE que le Cluster GREEN a mis en place : la qualité de vie au travail ; l’attractivité et l’ancrage territorial ; le progrès environnemental ; la production et consommation durables ; et la gouvernance et stratégie RSE », ajoute Sandrino Ramanitrarivo, référent Développement durable & QSE au Cluster GREEN.



Disponible 24h/24 et 7 jours/7, la plateforme de la manifestation regroupera un salon virtuel avec les stands des entreprises engagées, des conférences en direct et les replays, une cartographie des acteurs responsables à La Réunion ainsi qu’une bourse aux partenariats. Une exposition photo « Re-Cyclages, un autre regard sur les déchets » sera également accessible ; cette exposition est un parcours pédagogique qui porte un autre regard sur la fin de vie des objets ou produits du quotidien devenus des déchets.



« Le temps fort du forum se tiendra du 27 septembre au 2 octobre. Néanmoins, les internautes pourront toujours accéder au salon et participer aux différentes conférences thématiques jusqu'au 26 décembre. Cette troisième édition sera accessible sur le site web https://forumclustergreen.com/ et la page Facebook du Cluster GREEN, via smartphone, tablette ou ordinateur. Nous comptons sur la participation et le soutien de tous pour que cette 3éme édition soit une véritable vitrine des savoir-faire de La Réunion », indique Sandrino Ramanitrarivo.





