<<< RETOUR Ville de Saint Paul

Ville de Saint Paul Le Forum de la Famille revient pour une deuxième édition

Destiné à soutenir la parentalité dans les quartiers prioritaires par une approche artistique et culturelle, le Forum de la Famille revient pour une deuxième édition au CREPS de Saint-Paul de 9h à 15h ce samedi 13 octobre. La manifestation accueille, entre autres, cette année un nouvel espace Prévention Nutrition Santé. Il permettra aux familles d’être sensibilisées aux bons comportements alimentaires.



« Ce forum a pour vocation de mettre en exergue la valeur « famille » en réunissant parents, enfants et professionnels sur une journée d’information, d’animation et de prévention », présente Nadine Sévétian, élue de quartier en charge de la politique de la ville.



A quelques jours de la manifestation, l’heure est à la présentation du projet, marqué par plusieurs temps forts et quelques belles nouveautés. En 2017, le Forum de la Famille a accueilli près de 1 500 personnes, près de 50 acteurs, associations et institutionnels et plus de 200 professionnels.



Cette année la ville de Saint-Paul a souhaité renforcer les partenariats déjà existants en proposant de valoriser tous les dispositifs déjà mis en place pour répondre à la forte demande mais aussi à réduire les écarts entre les différents quartiers. En améliorant le travail en réseau, « cela va favoriser l’émergence et le développement de projets innovants destiner à lutter contre le décrochage scolaire », poursuit l’élue.





Un village de la famille au cœur du CREPS



Organisé autour d’un village de la famille, le site du CREPS accueillera sur différents espaces, des univers dédiés aux différents partenaires : un espace Petite-Enfance (SPL Ti Baba, micro-crèches, crèches, Conseil Départemental PMI…); un espace garderies périscolaires/soutien à la scolarité/réussite éducative (associations Les Goonies, Ou Gign’, Les Petits Boucanniers…) ; un espace action sociale (AMAFAR EPE, présentation du dispositif et de l’accompagnement des familles de la commune (PRE), Proxim’ Services) ; un espace animation sociale et intergénérationnel (CAF, Associations Tamarins de l’ouest, AREP, ASCPC…) puis un espace prévention nutrition santé.



Aussi, la Maison du Diabète ainsi que le Réseau Oté proposeront au public présent un dépistage gratuit du diabète et sensibiliseront aux bons comportements alimentaires avec la participation du Groupement des Agriculteurs Bio de La Réunion UPRODIO avec le concours du lycée Agricole de Sans-Souci.





Pour que nos marmailles apprennent à « Lâcher-prise »

Autre nouveauté cette année, un espace Snoezelen. Dédiée à l’origine aux personnes porteuses d’un handicap, cette pratique non-directive consiste à donner du bien-être à la personne stimulée. Cette simulation multi sensorielle contrôlée vise « à éveiller la sensorialité de la personne stimulée dans une ambiance sécurisante. Elle favorise, entre autres, le lâcher-prise », explique Marie-Françoise Depoorter, Éducatrice de Jeunes Enfants mais également fondatrice d’Helyanwë. Elle proposera cet atelier lors du Forum de la Famille aux enfants.



Petits et grands pourront se dépenser à la Zumba ou assister à la démonstration de danses traditionnelles de Madagascar ; prendre la pose dans la photo cabine ; se prendre au jeu des activités culturelles, artistiques ou sportives… le tout en famille. Pour les plus petits, diverses animations leur seront proposées. Structures gonflables, magicien ambulant, échassiers, maquillage et dessin, ferme pédagogique Lou Cachet… Pour le plus grand bonheur des familles ce samedi !



Des navettes gratuites pour assister au Forum de la Famille



Des navettes gratuites seront mises à disposition des Saint-Paulois à partir de 8h30 ce samedi 13 octobre 2018.



Des conférences autour de la parentalité prochainement :



– Organisation d’ateliers sur la « Communication bienveillante » les 29, 30 et 31 octobre et 12, 13, 14 novembre pour les professionnels et gestionnaires associatifs par l’association l’arbre à grandir au centre de vacances de la CAF à l’Hermitage-les-Bains



– Conférence de Nadège Larcher, psychologue spécialisée dans le développement de l’enfant et de l’adolescent/formatrice en communication bienveillante de l’association nationale « L’Atelier des parents ».

Thème : « Le cerveau et l’apprentissage : les apports de la communication bienveillante » jeudi 6 décembre, salle du conseil municipal.



– Conférence « Famille : hier, aujourd’hui et demain », approche neuro scientifique et anthropologique par le docteur Marc Bertch et l’universitaire Thierry Malbert, les 22 et 23 novembre, salle du conseil municipal ou salle de conférence (Front de mer Saint-Paul).



– Conférence « Parler pour que les enfants écoutent, écouter pour que les enfants parlent » par Roseline Roy, le vendredi 30 novembre de 18h à 20h30 en salle de conférence (Front de mer Saint-Paul)



Ville de Saint-Paul





Dans la même rubrique : < > Restauration scolaire : choisissez votre mode de paiement Associations: proposez de nouveaux loisirs aux marmailles de Saint-Paul !