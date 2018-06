Ville de Saint Paul

Le "Football des princesses" aux couleurs de la coupe du monde

​Pour sa 7 ème édition, le « Football des princesses » a réuni plus de 900 marmailles sur le terrain de la Saline les Bains. S’inscrivant dans la continuité de l’apprentissage du football à l’école, cette action a été organisée en partenariat avec le CLSPD (Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance) de la ville de Saint-Paul, l’Éducation Nationale, le Ministère des Sports, l’Usep et l’école de foot de Saint-Gilles les Bains.



Portant les couleurs des équipes du mondial de football 2018, c’est avec enthousiasme et une énergie débordante que les enfants des différentes écoles primaire de la ville se sont démenés sur le stade de la Saline les Bains. Rivalisant de dribles et de techniques à l’image de leurs idoles, les apprentis footballeurs Saint-Paulois n’auraient manqué ce rendez-vous sous aucun prétexte. Cette année, 13 écoles ont participé à l’opération soit 35 classes ou encore 910 élèves. Adjoint délégué aux affaires scolaires, Alex Pota était aussi présent sur le terrain. Même s’il n’a pas tapé dans le ballon, l’élu a tout de même pu prodiguer quelques bons conseils aux équipes avant le début des rencontres.



Avec pour thème « le supporter de demain », cette 7 ème édition était aussi l’occasion pour les classes de mettre en avant les travaux manuels réalisés en cohérence avec cette approche footballistique. Ainsi, les 3 meilleures équipes de supporter récompensées ont été :



1 – Les supporters de l’école Blanche Pierson

2 – Les supporters de l’école de Bois Rouge

3 – Les supporters de l’école Jean Albany



Ont également été récompensées, les réalisations artistiques des classes suivantes :



Résultats des œuvres du niveau CE2 :

– École Louise Siarane (classe de Mme JAGLALE)

– École Blanche Pierson (classe de M.JOVER)



Résultats des œuvres du niveau CM1 :

– École Eugène Dayot (classe de Mme SONDER)

– École Louise Siarane (classe de Mme VEAU)



Résultats des œuvres du niveau CM2 :

– École Daly Eraya (classe de Mme JACOB)

– École de La Saline les Bains (classe de M. PICARD)