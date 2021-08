Sport Le "Foot for Jésus" de l'Eglise 2.0

C'est un tournoi de foot un peu particulier qui va se tenir ce week-end sur le Stade de La Redoute à Saint-Denis. Intitulé "Foot for Jésus", il mêlera ballon rond et spiritualité avec de nombreuses surprises et sera l'occasion d'une messe célébrée par Monseigneur Aubry ce dimanche. Par Chloé Grondin - Publié le Mercredi 25 Août 2021 à 08:17





Ce dernier, qui a dû arrêter sa carrière prématurément suite à des blessures, a décidé de consacrer sa vie aux autres en les soignant physiquement, il est aujourd'hui ostéopathe, tout en étant également porté par sa foi. Le sportif a ainsi déjà organisé un tournoi "Foot for Jésus" qui a connu un franc succès, concept qu'il importe dans notre île.



C'est donc sur la pelouse de La Redoute que ces 28 et 29 août s'affronteront les différentes équipes sur ce concept déjà éprouvé. Une messe sera célébrée dimanche par l'évêque de La Réunion.

Si vous avez entre 16 et 30 ans, il suffit de former vos équipes, 14 personnes très idéalement et de vous inscrire sur



Le protocole sanitaire sera scrupuleusement respecté, les personnes majeures devant fournir un pass sanitaire, ou effectuer sur place un test antigénique ( sur présentation de la carte vitale).

