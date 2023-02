Communiqué Le Fonds Tourisme Durable intègre le plan Destination France : Les professionnels sensibilisés à la Réunion et Mayotte

Afin d’assurer la reconquête et la transformation du secteur touristique, le Gouvernement a décidé de lancer le plan Destination France, qui se fonde sur 5 axes d’intervention et mobilise plus d’1,9 milliards d’€ de crédits publics sur les trois prochaines années. Par NP - Publié le Lundi 27 Février 2023 à 09:15

Le Fonds Tourisme Durable (FTD), lancé en 2021 dans le cadre de France Relance et alors doté de 50 millions d’€ (pour 2021-2022), devient aujourd’hui un produit de Destination France, avec un budget de 70 millions d’€ (pour 2022-2023). Viennent compléter ce plan gouvernemental les rubriques « développer le vélotourisme » et « emprunte carbone », dotées respectivement 6,36 millions d’€ et 0,5 millions d’€ pour la période 2022-2023



Le FTD est piloté par l’ADEME, qui confie son animation à des partenaires locaux. Leur objectif est d’accompagner les entreprises éligibles dans la mise en place d’actions du référentiel FTD.



Pour la Réunion, les partenaires sont la Chambre de Commerce et d’Industrie (tout le territoire), l’Office Intercommunal de Tourisme du Nord de la Réunion (territoire Nord), le Parc National de la Réunion (Mafate)



Pour Mayotte, le partenaire est l’Agence d’Attractivité et de Développement Touristique de Mayotte.



Véritable opportunité pour les acteurs du tourisme, les aides du Fonds Tourisme de l’ADEME visent à :



- Réduire et maîtriser les coûts fixes (énergie, eau, déchets, gaspillage alimentaire)

- Ancrer dans les territoires et la chaîne de valeur locale avec des produits de qualité (circuits

courts de proximité et de qualité, synergies pérennes avec les acteurs du tourisme local et les

producteurs locaux)

- Favoriser l’engagement écologique comme un avantage concurrentiel et point de

différenciation par la valorisation des démarches (outils de communication)



A qui s’adressent ces aides :



- Aux structures possédant un code NAF éligible, relevant de l’hébergement, de la restauration, de l’agritourisme (code NAF agricole, avec pour au moins 20% de l’activité liée à l’hébergement ou à la restauration.



Une action d’information en cours à la Réunion et Mayotte



Léa Maspeyrat, référente FTD à l’ADEME pour l’Outre-mer et la Corse, est actuellement en mission à La Réunion et bientôt à Mayotte, avec pour objectif de poursuivre la dynamique enclenchée sur ces territoires, en lien avec les partenaires.



Plusieurs réunions d’informations sont prévues :



Pour La Réunion :

- Mercredi 22/02 : secteur Ouest

- Jeudi 23/02 : secteur Sud

- Vendredi 24/02 : secteur Est

- Lundi 27/02 : secteur Nord



Pour Mayotte :



- Mardi 07/03 matin : Communauté de communes du Nord de Mayotte

- Mardi 07/03 après-midi : Office du tourisme du Centre-Ouest

- Mercredi 08/03 : Communauté de communes de Petite Terre

- Jeudi 09/03 : Communauté d’agglomérations de Dembéni - Mamoudzou



Un comité de suivi est également prévu avec les partenaires le jeudi 02 mars à la Réunion et le vendredi 10 mars pour Mayotte.