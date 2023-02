Le Fonds Santé Solid’R du CHU de La Réunion lance son 2ème appel à projets

Le communiqué :



Le Fonds Santé Solid’R a le plaisir d’annoncer l’ouverture de son deuxième appel à projets ! Après une année 2022 riche en actions au profit des patients et du personnel hospitalier, l’ensemble du Conseil d’administration espère une mobilisation tout aussi importante pour ce nouvel exercice.



L’enjeu du Fonds de dotation Santé Solid’R est simple : Organiser et soutenir les actions de mécénat au CHU de La Réunion pour les tiers et les bénéficiaires tout en développant des relations privilégiées avec le tissu économique et social local, ainsi qu’avec les acteurs de la culture présents sur le territoire.



Les thématiques retenues : Bien être des patients et des professionnels, innovation à l’hôpital, Responsabilité Sociétale et Environnementale et culture à l’hôpital



Le Conseil d’administration du Fonds de dotation Santé Solid’R, présidé par Lionel CALENGE, s’est réuni mardi 7 février à l’occasion d’une conférence de presse afin de dresser un bilan très positif de sa première année d’existence.



Pour rappel, au titre du premier appel à projets du Fonds, 16 projets ont été financés pour un montant total de 117 236 euros.



Le nouvel appel à projet du Fonds Santé Solid’R



Si le Fonds de dotation Santé Solid’R du CHU de La Réunion fait appel à la générosité de mécènes pour le développement de futures actions, il compte également sur les associations ou les personnes souhaitant porter une action, dans le cadre des objectifs qu’il poursuit.



Ce nouvel appel à projet se déroulera en 3 phases :



- Du 7 février au 15 mars 2023 : Lancement de l’appel à projet et reccueil des candidatures

- Du 16 mars au 16 avril 2023 : Instruction et analyse des dossiers de candidatures

- Retour vers les porteurs de projet au plus tard fin avril 2023.



Qui peut candidater ?



Cet appel à projets concerne tout organisme à but non lucratif, éligible au mécénat et dont l’action est menée sur le territoire de La Réunion.



Le CHU de La Réunion encourage les entreprises réunionnaises qui le souhaitent à apporter leur soutien aux actions menées par le Fonds Santé Solid’R et à rejoindre ce mouvement, et invite les associations qui le souhaitent à candidater à ce nouvel appel à projets ! Appel à projets et dossiers de subventions :