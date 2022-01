A la Une . Le "Flurona", une double infection grippe/covid

Les autorités israéliennes ont annoncé la semaine dernière avoir détecté un premier cas de Flurona (contraction de "flu" - grippe en anglais - et de coronavirus). La patiente, une femme enceinte non-vaccinée, avait été hospitalisée après avoir été testée positive à cette double infection. Présentant des symptômes de difficultés respiratoires, elle a depuis regagné son domicile. Par NP - Publié le Mardi 4 Janvier 2022 à 08:51





Les autorités sanitaires israéliennes ont déclaré qu'il était probable que de nombreuses autres personnes aient été infectées par les deux virus, mais n'aient pas encore été diagnostiquées, rapporte le site d'information Ynet.



Israël, un des premiers pays ayant mis en place une campagne de rappel vaccinal, s'inquiète de l'apparition de ces cas de grippe ces dernières semaines, avec plus de 2000 personnes hospitalisées. L'État hébreu craint de devoir gérer ces deux épidémies, grippe et covid, en même temps.



