Le Floréal intercepte 3,4 tonnes de drogue

En mission dans l'océan Indien, le "Floréal", la frégate de surveillance faisant partie intégrante de la Combined Task Force 150 (CTF), a du 26 octobre au 10 décembre intercepté 900 kg d'héroïne, 400 kg de méthamphétamine et 2 tonnes de cannabis. Par Zinfos 974 - Publié le Dimanche 26 Décembre 2021 à 15:44

Le communiqué de presse des Fazsoi :



Déployée dans l’océan Indien, la FS Floréal aura mené, en moins d’un mois, plusieurs opérations maritimes de lutte contre le narcotrafic au sein de la Combined Task Force (CTF) 150. Force opérationnelle depuis novembre 2002, CTF 150 s’inscrit dans la coalition multinationale des Combined maritime forces (CMF), dirigé par Bahreïn. Agissant sous le contrôle opérationnel d’ALINDIEN, les frégates françaises sont régulièrement déployées dans le cadre de ses missions de lutte contre le trafic de stupéfiants, un trafic qui tend à évoluer considérablement dans la zone sud de l’océan Indien.



La frégate des FAZSOI a ainsi effectué des missions permanentes de surveillance, de renseignement, de contrôle de la navigation et de surveillance des pêches. Force opérationnelle de très haut niveau, maîtrisant parfaitement les savoir-faire de ce cadre d’intervention, l’équipage du Floréal aura notamment réalisé 5 actions d’éclats pendant son

déploiement, produisant un excellent bilan :



- 900 kg d’héroïne ;

- 500 kg de méthamphétamine ;

- 2 tonnes de cannabis.



Sans relâche, l’équipage du Floréal a traqué, intercepté et fouillé toutes les cibles indiquées, n’hésitant pas à renforcer sa technicité et à faire évoluer ses modes d’action, notamment avec l’intervention de chiens spécialisés dans la recherche de stupéfiants. Le Floréal coordonne également ses actions avec l’hélicoptère Panther, éclairant les zones d’intervention afin de localiser plus facilement les boutres suspects. Ces capacités navales françaises sont essentielles pour patrouiller l’immense zone maritime que représente l’océan Indien et répondre à l’un des enjeux majeurs des pays de la sous-région : le renforcement de l’architecture de sécurité maritime. Une mission intense et exigeante pour cette frégate de surveillance qui doit sa réussite à la pugnacité de son équipage.



Les 1700 militaires déployés aux FAZSOI garantissent la protection du territoire national et animent la coopération régionale depuis La Réunion et Mayotte. Les FAZSOI constituent le point d’appui principal du théâtre « océan Indien » pour lutter contre de nouvelles menaces comme le trafic de stupéfiants, assurer la surveillance des zones économiques exclusives (ZEE) associées à l’ensemble des îles de la zone de responsabilité et conserver une capacité

régionale d’intervention rapide.