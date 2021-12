Communiqué Le Film "Debout les femmes !" de François Ruffin et Gilles Perret enfin à La Réunion

Le Film "Debout les femmes !" de François Ruffin et Gilles Perret débarque à La Réunion Par N.P - Publié le Mercredi 1 Décembre 2021 à 16:32





Les séances seront suivies de débats pour faire le point de la situation réunionnaise sur les emplois d’aide à la personne (AESH/Accompagnante d’Enfant en Situation de Handicap, AVS /Auxiliaire de Vie Sociale, Animatrice périscolaire) ou Agentes d’entretien ... emplois précaires, sous payées, et maltraités portés par des femmes, et pourtant tellement nécessaires.



Des associations de défense des femmes, des syndicats, et des citoyens animeront les débats.



Le Festival du Film Citoyen de La Réunion avec Attac Réunion - La Lanterne Magique - Ciné d'îles - OI > Film présentera le film "Debout les femmes ! » de Gilles Perret et François Ruffin, gros succès populaire depuis sa sortie en salles, au Ciné Plaza St Louis le 5 décembre 17H00, au Ciné Cambaie à St Paul le 6 décembre 18H30 , au Ciné Lacaze à St Denis le 7 décembre 18H00.

Vente en ligne https://www.festivalfilmcitoyen.re/

Un film de Gilles Perret et François Ruffin



« Mais qui m’a mis cette tête de con ? »



Ce n’est pas le grand amour entre le député En Marche ! Bruno Bonnell et l’insoumis François Ruffin. Et pourtant…



C’est parti pour le premier « road-movie parlementaire » à la rencontre des femmes qui s’occupent de nos enfants, nos malades, nos personnes âgées.



Ensemble, avec ces invisibles du soin et du lien, ils vont traverser confinement et couvre-feu, partager rires et larmes, colère et espoir.



Ensemble, ils vont se bagarrer, des plateaux télés à la tribune de l’Hémicycle, pour que ces travailleuses soient enfin reconnues, dans leur statut, dans leurs revenus.



Et s’il le faut, ils réinventeront l’Assemblée…