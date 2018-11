Le Festival européen "Site Sois Sete Luas" revient !

Le programme



Jeudi 22 novembre

18H00 : Vernissage de l’exposition 7 arstreets portée par l’association Cheminement(s)

Dégustation culinaire gratuite de spécialités italiennes du chef Toscan Christian Lupi

20h00 : Concert de Maria Emilia (Portugal Fado) –



Vendredi 23 novembre

18h30 : Concert gratuit au Guillaume Saint-Paul du groupe cap-verdien Brava 7 Luas Band

20h00 : Korrontzi à Léspas (Espagne, Pays Basque) –



Samedi 24 novembre / Soirée de clôture gratuite autour de Léspas

http://lespas.re/member/soiree-de-cloture-brava-7luas-band/

18h30 / Inauguration de la fresque murale réalisée par l’artiste italienne Alicé après une semaine de résidence à Léspas.

19h00 / Opéra participatif – Résonances

19h30 / Tenores Di Neoneli (Polyphonies traditionnelles de SARDAIGNE)

20h00 / Percussions avec Lékol Zekli Kan’n (Saint-Paul)

20h20 / Restitution Ateliers Percussions des quartiers de Saint Paul – Léspas

20h50 / Brava 7Luas Band + Eden Holan + Harry Perigone (Cap-vert, Israël & La Réunion)

21h50 / Orchestre en Cuivres – Les Fanfaronèr (La Saline les Hauts)

Après le succès de la première édition proposée par Lespas en novembre 2017, le festival 7 Soleils 7 Lunes sera un nouveau temps fort de leur programmation pour cette fin d’année tout en gardant une dimension humaine, festive et conviviale.Ce rendez-vous a l’originalité de s’inscrire dans un programme international d’un réseau européen de plus d’une trentaine de villes sur le pourtour de la Méditerranée mais aussi dans des pays lusophones comme les îles du Cap Vert ou le Brésil.Soutenu par l’Union Européenne et parrainé par plusieurs titulaires de prix Nobel, il défend le dialogue interculturel, la mobilité des artistes du réseau et la création de formes originales de production artistique.Au programme de cette année avec Lespas et la Ville de Saint-Paul : fado portugais, musique traditionnelle du pays basque espagnol, rencontre entre musiciens du Cap Vert, d’Israël et de La Réunion, gastronomie et « street art » d’Italie et exposition collective de 7 plasticiens réunionnais avec l’association Cheminements.Plus d’informations sur : http://lespas.re/7-sois-7-luas/