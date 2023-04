Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Le Festival du Film d’Aventure de La Réunion revient Le Festival du film d’Aventure de La Réunion se déroulera du samedi 29 avril au vendredi 20 mai 2023. Pour cette 19ème édition, 10 journées et soirées de projection sont au programme.





– À compter de 9h, l’association vous propose sur le site de cap Homard : un escape game nature, un jeu de piste thématique, plusieurs conférences d’aventuriers, la découverte du vélo électrique, une opération de nettoyage de plage, une sensibilisation au tri à La Réunion, un atelier low-tech, …

– À 18h un spectacle aussi étonnant qu’envoutant : le concert dessiné !

– À 19h la projection des 4 films hors compétition :

• BALUCHON, 4 METRES AUTOUR DU MONDE, réalisé par Mathieu Alonso

• FELIX ET CHEPA, réalisé par Matthieu Fournier

• CAP SUR EL CAP, réalisé par Morgan Monchaud et Brian Mathé

• Le 4ème film : surprise !



La semaine suivante, place aux 6 films en compétition. Une sélection détonante avec son lot d’émotions habituelles, fidèle à la devise du festival : « Aller au bout de son rêve malgré les difficultés et les doutes, à force d!audace et de détermination » :



• ORA, réalisé par Michel Garcia

• MARCHE À L’ETOILE, réalisé par Boris Wimart

• ON A MARCHÉ SOUS LA TERRE, réalisé par Alexandre Lopez

• DE L’OMBRE À LA LUMIÈRE : réalisé par Sébastien Montaz-Rosset Davina Beyloos

• 40 JOURS HORS DU TEMPS, réalisé par Christian Clos et Mélusine Mallender

• RESPIRE, réalisé par Victor Bergeon et Erik Woringer



Le programme complet et la bande annonce de chaque film



Ils seront diffusés à raison de 2 films par soirée aux théâtres suivants :

– TEAT Champ Fleuri à Saint-Denis les mercredi 3, jeudi 4 et vendredi 5 mai

– Luc Donat au Tampon les mercredi 10, jeudi 11, vendredi 12 mai et une journée complète le samedi 13 mai (9 h 30 – 14 h 30 – 19 h 30) durant laquelle les 6 films seront projetés. À la fin de chaque projection, profitez du traditionnel échange sur scène avec les aventuriers et/ou réalisateurs de chaque film. Prolongez le plaisir en les retrouvant également à la sortie des théâtres. Enfin, les 2 films primés par le Prix du Public d’une part et le Prix des collégiens d’autre part, seront projetés le samedi 20 mai à partir de 19h30 à La salle Gramoun Lélé à Saint-Benoit lors de la soirée de clôture.



Voir la bande-annonce du festival 2023



auboutdureve.fr et le remettre au plus tard le 11 juin 2023. Vous aussi vous souhaitez soutenir l'association Au bout du rêve pour que le festival perdure aussi longtemps que possible ? Devenez membre en cliquant ici





