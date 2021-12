A la Une . Le Festival Zouk reporté au 14 mai 2022

Suite à l'annonce de nouvelles restrictions, le Kartel Prod annonce le report du Festival Zouk au 14 mai prochain. Par Baradi Siva - Publié le Mercredi 29 Décembre 2021 à 09:31

Le Festival Zouk devait se tenir le 8 janvier 2022 à l'ExpoBat Saint-Paul. Mais le gouvernement a annoncé de nouvelles mesures sanitaires, parmi elles l'interdiction des rassemblements et des concerts debout. Le Kartel Prod est donc contraint de décaler l'événement au 14 mai 2022.



Baradi Siva Rédacteur en chef adjoint Qui a fait quoi, où, quand et pourquoi ? 📧 baradi.siva@zinfos974.com 📞 06... En savoir plus sur cet auteur