Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Le Festival TAM TAM signe son grand retour à Saint-Paul Saint-Paul, Ville d’Art et d’Histoire, se réjouit d’accueillir à nouveau sur son territoire la neuvième édition du Festival TAM TAM, du 5 au 12 octobre. C’est une grande fierté de voir revenir cet événement majeur.





Le Maire de Saint-Paul, Emmanuel SÉRAPHIN, la charge de la représenter à la conférence de presse organisée au Petit théâtre du Bernica. D’autres officiels participent à cette présentation.* Découvrez en cliquant



11 compagnies viendront se produire. Notamment la compagnie saint-pauloise Pata Negra. Celle-ci joue d’ailleurs un spectacle lors du point presse. Cette édition 2022 du festival international de marionnettes et de théâtre visuel prend une autre dimension. Ainsi, TAM TAM est à nouveau reconnu à sa juste valeur comme Manifestation artistique de qualité.

« Je le dis sans volonté de revanche mais TAM TAM, Danse péi, Total Jazz et le Festival du film de La Réunion ont complètement été laissés à l'abandon par l'ancienne Municipalité. Ces quatre manifestations bénéficiaient du label MAQ. TAM TAM a ainsi perdu sa labellisation Manifestation artistique de qualité. Danse péi a dû partir ailleurs », précise d'entrée la première Adjointe, Suzelle BOUCHER. Ce retour de TAM TAM après cinq années d'absence correspond aux ambitions fixées par la Municipalité en matière culturelle comme le rappelle la première Adjointe aux Affaires culturelles, Suzelle BOUCHER.





